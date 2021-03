Freins Covid-19: le niveau 5 réduira la croissance de 2,2% cette année, affirme un groupe de pression

La croissance économique irlandaise sera considérablement réduite cette année par l’impact des restrictions de verrouillage de niveau 5, a averti le groupe d’employeurs Ibec.

Dans ses dernières perspectives trimestrielles, Ibec a déclaré qu’il s’attendait maintenant à une croissance de l’économie de 3,1% en termes de produit intérieur brut (PIB) cette année. Ce chiffre est en baisse par rapport aux prévisions de 5,3% il y a trois mois et reflète l’impact des restrictions actuelles de Covid-19.

Sur une note positive, il s’attend à ce que les dépenses de consommation augmentent de 9% en 2021 alors que le programme de déploiement des vaccins prend de l’ampleur et qu’environ 8 milliards d’euros de demande refoulée sont libérés alors que l’économie commence à rouvrir dans la seconde moitié de la an.

Cela intervient alors que l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) doit se réunir lundi pour discuter des recommandations qu’elle fera au gouvernement sur l’assouplissement des restrictions, avant que le sous-comité du Cabinet Covid-19 ne se réunisse ce soir.

Les règles concernant les activités de plein air devraient être assouplies progressivement sur un certain nombre de semaines plutôt qu’un assouplissement «big bang» des restrictions de Covid-19 le 5 avril, ont indiqué des sources gouvernementales.

La levée de la limite de 5 km sur les déplacements pour faire de l’exercice devrait généralement avoir lieu à partir du lundi de Pâques. Des distances de 10 km ont été mentionnées, mais la perspective d’un voyage dans tout le comté lors de la réouverture initiale est considérée comme moins probable,

D’autres mesures telles que permettre à deux ménages de se réunir dans des espaces publics à l’extérieur; un retour à la formation sportive pour les enfants et les équipes de jeunes; et une reprise du golf et du tennis ont également été signalées.

Bien qu’une décision finale sur la question n’ait pas encore été prise, un certain nombre de sources importantes ont suggéré que les activités de plein air reprendraient progressivement sur une période de plusieurs semaines. L’approbation finale des plans du gouvernement a lieu mardi au Cabinet.

Les ministres devraient également faire pression pour un retour progressif de la construction axée sur la construction de logements, une source affirmant que le gouvernement pourrait décider de procéder à une telle réouverture même si Nphet le déconseille.

Écoles secondaires

La priorité du gouvernement serait le retour complet aux écoles secondaires à partir du 12 avril. L’impact de plus d’un million de personnes impliquées dans le fonctionnement quotidien de l’école et l’impact de celui-ci seront évalués.

Il y a une acceptation parmi les ministres que l’annonce de mardi sur l’assouplissement des restrictions devra offrir un aperçu de nouveaux plans de réouverture au-delà du mois d’avril, en particulier pour les secteurs de la vente au détail et de l’hôtellerie. L’une des mesures envisagées sera le retour du système click-and-collect chez les détaillants non essentiels.

Un haut ministre a déclaré que le gouvernement craignait que la décision de réouverture ait lieu à un moment où le nombre de cas de Covid-19 était «nettement plus élevé que ce que nous espérions». Ils ont dit que c’était une «position délicate» de chercher à offrir une levée significative des restrictions sans «laisser le virus devenir incontrôlable».

Un autre a déclaré qu’il y avait une «réelle inquiétude» au sujet d’une quatrième vague de virus avant que les avantages du programme de vaccination n’augmentent avec un million de doses attendues le mois prochain. La moyenne mobile sur cinq jours des cas de Covid-19 dans l’État a dépassé les 600 dimanche, 604 nouveaux cas ayant été signalés.

Le ministre des Affaires étrangères, Simon Coveney, a déclaré que «la marge de manœuvre est très étroite» pour lever les restrictions et que le gouvernement adopterait une approche «prudente».

La ministre du Tourisme, Catherine Martin, a déclaré: «Nous voulons donner aux gens des signes d’espoir, mais nous devons aussi être réalistes. Il y a de véritables inquiétudes autour d’une quatrième vague. »