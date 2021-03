Navire échoué jamais remis partiellement renfloué et redressé dans le canal de Suez

Pommier Nutrition leather new conditionner traitement et remise en etat des cuirs flacon de 946ml

Leather new conditionner est un mélange d'huiles naturelles et synthétiques de haute qualité permettant de restaurer, assouplir, nourrir les cuirs secs et en mauvais état. Cette huile pénètre rapidement et en profondeur dans les fibres pour préserver la force et la souplesse des cuirs. Elle n'endommage pas