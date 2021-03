La vie en tournée: les réalités d’essayer de réussir dans le golf professionnel

Il y a un compte Twitter qui vaut la peine d’être suivi appelé Monday Q Info qui garde une trace des qualifications qui ont lieu tous les lundis pour que les joueurs puissent participer à l’événement PGA Tour de cette semaine. Seules quelques places sont à gagner, mais le terrain est toujours plein de joueurs sachant qu’ils doivent tirer quelque chose au milieu des années 60 pour avoir une chance d’obtenir une place à l’événement principal de la semaine. Publiez quelques autres bons scores sur la grande scène et leur vie pourrait changer à jamais.

C’est le jackpot que des milliers de golfeurs professionnels recherchent chaque semaine, chaque mois et chaque année. Le golf que nous regardons tous un dimanche soir n’est que la plus infime partie de ce monde. Le premier Major de l’année à Augusta la semaine prochaine est une partie encore plus petite. Qu’il s’agisse des qualifications du lundi, des mini-tournées ou de l’école de qualification, l’objectif est uniquement de passer au niveau suivant.