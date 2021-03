Le haut débit ultra-rapide et les allégements fiscaux sont essentiels pour un plan majeur de relance rurale irlandaise

Garantir une large bande ultra-rapide et offrir des subventions et des allégements fiscaux aux personnes qui souhaitent vivre dans de petites villes et villages sont parmi les principaux axes du plan du gouvernement visant à inverser les générations de dépeuplement et de déclin en Irlande rurale.

Plusieurs ministres ont qualifié le plan de «transformationnel» lors de son lancement à Croke Park à Dublin lundi, le ministre des Communications Eamon Ryan déclarant qu’il s’agissait du changement le plus important pour l’Irlande rurale depuis le programme d’électrification de plusieurs décennies qui a amené l’électricité dans chaque foyer. dans l’état.

Au centre du plan se trouvent des politiques visant à encourager les travailleurs à rester et à s’installer en Irlande rurale par milliers.

Le gouvernement prévoit de disposer de 400 installations de travail à distance dotées d’un haut débit à haut débit dans tout l’État; avoir 20 pour cent de la fonction publique travaillant à distance; et une action concertée pour inciter les populations à s’installer dans les centres-villes et villages, plutôt que dans des logements ponctuels, dans le cadre d’une politique de 1 milliard d’euros de ville d’abord.

Parmi les initiatives qui attirent l’attention, citons un plan visant à utiliser les pubs ruraux comme plaques tournantes pendant la journée et une nouvelle loi qui donnera aux employés le droit de demander à travailler à domicile.

Les détails des différents montages financiers ne seront pas divulgués avant le budget d’octobre.

Environ un tiers de la population irlandaise vit en Irlande rurale, ce qui augmente de moitié lorsque tous les villages et villes rurales de plus de 1 500 habitants sont pris en compte.

Déséquilibre régional

S’exprimant lors du lancement, Taoiseach Micheál Martin a déclaré que le plan remédierait au déséquilibre régional.

«La vision du gouvernement est une Irlande rurale qui fait partie intégrante de notre bien-être et de notre développement économiques, sociaux, culturels et environnementaux nationaux», a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il n’y avait aucun coût lié au plan, la ministre du Développement rural, Heather Humphreys, a déclaré qu’il s’agissait d’une stratégie globale qui présentait des opportunités.

«Pendant des décennies, nous avons vu des tendances mondiales où les jeunes quittent leurs communautés locales pour vivre et travailler dans les grandes villes. En sortant de Covid-19, nous n’aurons jamais une meilleure opportunité d’inverser cette tendance de longue date.

«Le passage au travail à distance, soutenu par le déploiement du plan national pour le haut débit, a le potentiel de transformer l’Irlande rurale comme jamais auparavant.

«Cela permettra aux gens de travailler à partir de leurs propres communautés locales, de revitaliser nos centres-villes, de réduire les temps de trajet, de réduire les émissions des transports et, surtout, d’améliorer la qualité de vie de nos habitants», a-t-elle déclaré.

Interrogée sur la date de livraison des 400 hubs haut débit et espaces de coworking, elle a déclaré qu’aucune date précise n’avait encore été fixée.

Elle a déclaré qu’elle avait parlé à la Fédération des vignerons d’Irlande de l’utilisation des pubs ruraux – dont beaucoup n’étaient pas ouverts pendant la semaine depuis quelques années – comme centres communautaires pendant la journée et qu’ils avaient répondu positivement.

Le tánaiste Leo Varadkar a déclaré que de nombreux travailleurs retourneraient dans leurs bureaux après la pandémie de Covid-19 et seraient peut-être «heureux de le faire».

Travail mixte

Cependant, il a dit que le travail mixte deviendrait la norme. Il a déclaré que le travail à domicile plusieurs jours par semaine réduirait le temps de trajet et les émissions dues au transport.

M. Ryan a déclaré que le plan pour le haut débit serait achevé dans le délai de sept ans, et a également mis l’accent sur une transition juste en tant qu’élément clé de la stratégie.

L’investissement du gouvernement dans l’action climatique offrirait de nouvelles opportunités d’emploi aux communautés rurales, dans des domaines tels que les énergies renouvelables, la modernisation et l’agriculture et le tourisme durables, a-t-il déclaré.

Interrogé sur le plan haut débit, M. Ryan a déclaré que 196 000 foyers avaient été sondés, que 290 points de connexion haut débit avaient été installés dans tout l’État et que 70 000 foyers seraient connectés au haut débit d’ici la fin de l’année, principalement à Cavan et à Cork.

Les quatre ministres ont tous souligné le potentiel de l’économie verte, comme les énergies renouvelables et le tourisme. Ils ont évoqué la popularité des voies vertes. Mme Humphreys a évoqué le tourisme d’aventure.

Une autre des actions de la stratégie consiste à développer le tourisme «ciel noir», où les gens peuvent voir le ciel nocturne avec un minimum de pollution lumineuse.

M. Varadkar a déclaré que le plan de développement actuel prévoyait 200 000 personnes supplémentaires vivant en Irlande rurale d’ici 2040.