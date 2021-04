De Croo de Belgique: nous travaillons pour «  un été sans soucis  »

Les autorités belges ont convenu de la manière dont un assouplissement des règles sur les coronavirus fonctionnera dans la pratique, a déclaré vendredi le Premier ministre Alexander De Croo, ajoutant qu’il souhaitait « jeter les bases d’un été sans soucis ».

S’exprimant lors d’une conférence de presse, De Croo a déclaré que « les progrès de la campagne de vaccination » signifiaient que boire et manger en plein air dans les bars et restaurants seraient autorisés à partir du 8 mai, une mesure qui a été annoncée plus tôt dans le mois mais sans détails. Les terrasses resteront ouvertes jusqu’à 22 heures, a déclaré le Premier ministre à l’issue de la dernière réunion des ministres nationaux et régionaux chargés de la santé publique.

De Croo a déclaré que plus de 70% des personnes âgées de plus de 65 ans avaient reçu une première dose de vaccin. À la fin du mois de mai, environ la moitié de la population adulte devrait avoir reçu au moins une dose.

Les événements en plein air seront autorisés pour un maximum de 50 personnes à partir de début mai. À partir de juin, jusqu’à 200 personnes seront autorisées à assister à des événements, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur, tant que la situation des coronavirus dans le pays reste sous contrôle.

De nouvelles consultations auront lieu le 11 mai. « Nous restons très prudents », a déclaré De Croo.

