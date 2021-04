La pression augmente sur le gouvernement pour qu’il réexamine l’utilisation des vaccins AstraZeneca

Le gouvernement est susceptible de subir des pressions jeudi pour revoir l’utilisation du vaccin AstraZeneca après que le régulateur européen des médicaments a déclaré que les caillots sanguins inhabituels étaient «un effet secondaire très rare» du médicament et que plusieurs pays de l’UE et le Royaume-Uni ont restreint son utilisation.

Mercredi, l’Agence européenne des médicaments a conclu que des caillots sanguins inhabituels étaient liés à l’utilisation du vaccin AstraZeneca Covid-19, mais l’agence a ajouté que les avantages pour la santé de la protection qu’elle fournit contre Covid-19 l’emportent sur les risques.

Le ministre de la Santé, Stephen Donnelly, a discuté de la question lors d’une réunion avec ses homologues de l’UE et il devrait revoir le poste avec le médecin-chef adjoint, le Dr Ronan Glynn, jeudi matin.

L’Autorité de réglementation des produits de santé a déclaré mercredi soir qu’elle examinait les rapports faisant état de 18 caillots sanguins ou d’événements éventuellement associés à des caillots sanguins en tant qu’effets secondaires du jab d’AstraZeneca sur plus de 204000 doses administrées à ce jour dans l’État, mais « aucun n’est le nature des très rares caillots sanguins préoccupants ».

Le Comité consultatif national de l’immunisation se réunira également jeudi pour examiner les conclusions de l’EMA. Bien que les conseils sur l’utilisation du vaccin restent inchangés, on s’attend de plus en plus à ce que les responsables de la santé publique soient influencés par tout changement d’orientation dans d’autres pays de l’UE en réponse aux conclusions du régulateur européen des médicaments.

Orientations britanniques

Le Royaume-Uni a brusquement changé ses directives sur l’utilisation du vaccin AstraZeneca, recommandant que les personnes âgées de moins de 30 ans reçoivent un vaccin alternatif.

Le Health Service Executive poursuit, pour l’instant, le déploiement prévu des vaccins AstraZeneca pour les personnes souffrant de problèmes de santé sous-jacents qui les exposent à un risque très élevé de Covid.

Tout changement d’orientation créerait des obstacles supplémentaires dans le programme de vaccination prolongé de l’État étant donné que le vaccin AstraZeneca représente un peu plus de 20% des fournitures de vaccins prévues à l’État au cours des mois d’avril, mai et juin.

Le Dr Mary Favier, ancienne présidente de l’Irish College of General Practitioners et membre de l’équipe nationale des urgences de santé publique (Nphet), a déclaré que les résultats de l’EMA soulèveraient inévitablement des questions sur la sécurité et l’efficacité du vaccin, mais pour les personnes à risque plus élevé. de Covid-19 et d’autres à la recherche d’un retour à la normalité, les avantages du jab «l’emporteraient largement sur les risques».

«Fondamentalement, dans l’ensemble, les preuves sont très majoritairement en faveur du bénéfice du vaccin AstraZeneca mais, en même temps, il sera plus difficile d’encourager les jeunes qui n’ont pas d’autres facteurs de risque et que nous voudrons faire vacciner. en temps voulu », a-t-elle dit.

Le spécialiste des vaccins, le Dr Anne Moore, maître de conférences à l’école de biochimie de l’UCC, a déclaré que le risque d’attraper Covid-19 était des centaines de fois plus probable que de souffrir d’un caillot sanguin après avoir été vacciné avec AstraZeneca.

«Nous devons déterminer ce qui est le mieux pour nous et ne pas suivre aveuglément le Royaume-Uni ou tout autre pays de l’UE. Le vaccin est très efficace et le [blood clot] est extrêmement rare », a-t-elle déclaré.

Fourniture de vaccins

La nouvelle sur le vaccin AstraZeneca est arrivée un jour où le gouvernement a annoncé des nouvelles positives sur l’approvisionnement en vaccins, révélant qu’il s’attendait à recevoir des livraisons de 3,9 millions de doses des quatre vaccins – AstraZeneca, Pfizer, Moderna et le plus récent, Janssen – dans les mois d’avril, mai et juin.

Les ministres et les hauts fonctionnaires insistent sur le fait que le programme de vaccination «s’intensifie» et verra 200 000 personnes par semaine recevoir des vaccins au cours de la seconde moitié de ce mois. Il faudra cependant davantage pour atteindre les objectifs d’un million de vaccins en moyenne par mois en avril, mai et juin, bien que les annonces de mercredi suggèrent que l’approvisionnement en vaccins – qui a limité le programme ces derniers mois – ne sera plus un publier.

Entre-temps, il y avait de fortes indications provenant de sources politiques que le Gouvernement élargira prochainement la liste des pays à partir desquels les voyageurs sont tenus de mettre en quarantaine dans les hôtels désignés par l’État. La question a provoqué une dispute au sein du gouvernement la semaine dernière lorsque le ministre des Affaires étrangères, Simon Coveney, a soulevé des objections. Cependant, le Taoiseach Micheál Martin a déclaré mercredi que « la question clé en termes de quarantaine hôtelière obligatoire est de se protéger contre les variantes et le gouvernement décidera de cela ».

M. Martin a déclaré qu’il était «bien sûr» disposé à ajouter davantage de pays de l’UE à la liste, en particulier s’il y a un problème avec des variantes préoccupantes. Plusieurs pays de l’UE connaissent des poussées d’infections, avec des inquiétudes croissantes concernant les nouvelles variantes du virus.

M. Martin a également indiqué que le gouvernement ne changerait pas sa position sur les calendriers de vaccination pour donner la priorité aux enseignants. Les syndicats d’enseignants ont voté pour prendre des mesures «allant jusqu’à et y compris» des grèves si le gouvernement ne promettait pas de vacciner les enseignants d’ici la fin du mois de juin.