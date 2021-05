Le DUP d’Irlande du Nord choisit Edwin Poots comme nouveau leader

REDBREAST 12 ans Single Pot Still 40%

REDBREAST 12 ans, Single Pot Still, 40 %, Irlande (Cork County), 70 cl Whiskey irlandais parmi les plus primés et Single Pot Still Whiskey le plus vendu au monde, Redbreast est souvent considéré comme l'expression suprême de ce style de whiskey. Elaboré à partir d'un mélange à parts égales d' orge maltée et d'orge non maltée et issu de distillats élevés en fûts de xérès oloroso, ce whiskey développe une palette aromatique caractéristique de cake de Noël . NOTES DE DEGUSTATION Couleur : vieil or à reflets légèrement ambrés. Nez : ample et très expressif, il est marqué par les fruits rouges (bourgeon de cassis) et les fruits mûrs (pêche). Il évolue avec délicatesse sur le bois brûlé et sur les épices douces (baies roses). Bouche : riche et gourmande à l'attaque, elle est dominée par les fruits rouges (cassis). Elle dévoile au fur et à mesure les fruits exotiques (noix de coco) et les fruits mûrs (abricot, pêche). Elle révèle également le toffee et la praline. Finale : longue et ferme, elle évolue sur les épices (poivre doux) et les fruits confits (pêche). Elle se prolonge sur des notes de poire très mûre. Le style Single Pot Still : typiquement irlandais, la triple distillation en pot still d'un mélange d'orge maltée et d'orge non maltée produit un whiskey très doux et onctueux, crémeux, riche et fruité. Les dernières récompenses de Redbreast 12 ans : Médaille d'Or, International Spirits Challenge 2016 ; Médaille d'Or, San Francisco World Spirits Competition 2016 ; 96/100 Extraordinary, Ultimate Recommendation, Ultimate Spirits Challenge 2013.