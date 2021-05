Coronavirus: un décès supplémentaire et 408 nouveaux cas confirmés dans l’État

Un décès supplémentaire et 408 nouveaux cas de Covid-19 ont été confirmés par le Centre de surveillance de la protection de la santé (HPSC).

Il porte respectivement le nombre de décès à 4 919 et le nombre de cas à 252 303.

La moyenne mobile sur cinq jours est désormais de 406. Sur les 408 nouveaux cas, 77% ont moins de 45 ans et l’âge médian est de 31 ans.

Il y avait 110 patients Covid-19 à l’hôpital samedi matin, soit une chute de 10 pendant la nuit, dont 33 sont aux soins intensifs, soit une chute d’un.

Un nombre record de 46 374 vaccinations contre Covid-19 ont été effectuées jeudi, selon les derniers chiffres.

Le nombre dépasse le record précédent pour une seule journée de 44 534 vaccins effectués le 30 avril.

Il y a eu 33 915 premières doses administrées et 12 219 secondes doses jeudi. 23 doses de vaccin à dose unique de Johnson & Johnson ont également été administrées à des sans-abri à Dublin.

Le nombre total de vaccins administrés jusqu’à jeudi soir était de 1 746 912, comprenant 1 267 086 premières doses (32,6% de la population éligible de plus de 16 ans) et 479 745 secondes doses.

Cela signifie que 12,5%, soit un sur huit de la population éligible, a été complètement vacciné.

Selon le ministre de la Santé Stephen Donnelly, 500 000 personnes se sont désormais inscrites sur le portail HSE pour recevoir leurs vaccins. Actuellement, le portail enregistre des personnes de 55 ans.

Samedi matin, le directeur général du HSE, Paul Reid, a tweeté que le programme de vaccination fonctionnait avec le nombre de patients Covid-19 hospitalisés à 111 avec 34 en USI, contre 2000 hospitalisés et 200 en USI en janvier.

Il est apparu que les centres de dépistage éphémères pourraient être transformés en installations permanentes pendant toute la durée de la pandémie dans les régions du pays où les taux de Covid-19 sont encore élevés.

Le HSE exploite actuellement 16 centres sans rendez-vous à travers le pays. Ils sont conçus pour permettre aux personnes asymptomatiques de passer un test gratuitement.

À ce jour, 62 300 ont été testés dans des centres sans rendez-vous et plus de 2 000 cas de Covid-19 ont été trouvés, ce qui indique un taux de positivité de 3,5%.

Environ la moitié de ceux qui ont été testés positifs ont présenté des symptômes légers, bien que les centres sans rendez-vous soient censés être réservés aux personnes asymptomatiques.

Actuellement, les centres sans rendez-vous testent 2 000 personnes par jour.

Niamh O’Beirne, leader national du HSE dans les tests et le traçage, a déclaré que la prévalence la plus élevée de la maladie se trouve dans le nord et l’ouest de Dublin et dans le Donegal, où les centres sans rendez-vous affichent des taux de positivité pouvant atteindre 7%.

Cela se compare à un taux de positivité au niveau national pour les personnes présentant des symptômes, ou en tant que contacts étroits d’un cas positif, référés par des médecins généralistes pour un test de 2,5%.

Les points chauds de virus à Dublin incluent Coolock, les Libertés, Blanchardstown, Mulhuddart, Finglas, Tallaght et Ballymun. À Letterkenny, un taux de positivité de 5% a été observé parmi les 2 000 personnes qui se sont présentées au test cette semaine.

Mme O’Beirne a déclaré que les centres sans rendez-vous montrent qu’ils ont besoin de sites statiques dans ces zones. «Nous devons être là en permanence et nous devons faciliter l’accès des personnes qui vivent dans ces communautés au dépistage», a-t-elle déclaré. «Les données nous disent que nous devons être là et que nous devons y rester également.»

Le HSE a également été impliqué dans la recherche des contacts sur sept jours pour les personnes dont le test est positif dans les centres sans rendez-vous.

La source de l’infection peut être établie pour 80% des cas positifs identifiés dans les centres sans rendez-vous, 20% des personnes affirmant ne pas savoir où elles ont contracté le virus.

Sur les 20 pour cent, près de la moitié (47 pour cent) ont déclaré qu’ils pensaient l’avoir récupérée lors de leurs courses, suivis du travail (19,2 pour cent) et des transports (4,2 pour cent). Seulement 1% environ affirment qu’ils l’ont peut-être récupéré lors d’une réunion sociale.

Mme O’Beirne a expliqué que la grande majorité de ceux qui récupèrent Covid-19 dans un cadre social tel qu’une fête d’anniversaire ou des funérailles sont inclus dans les 80% de ceux dont la source de transmission est connue.

Elle s’attend à ce que les tests de Covid-19 se poursuivent au moins pendant le reste de l’année. «Nous savons que nous aurons besoin de tout ce que nous avons maintenant tout au long de l’été», a-t-elle déclaré. «Notre préoccupation est que lorsque nous ouvrons la société, les jeunes peuvent déplacer la maladie, mais cela n’aura pas nécessairement un impact sur les hospitalisations et les USI. Il se peut que le nombre de cas augmente, mais cela n’aura pas de répercussions. Dans quelle mesure allons-nous en tolérer?

«Nous regarderons à nouveau en septembre pour voir ce dont nous avons besoin. Nous regardons le Royaume-Uni et Israël et voyons ce qui se passe dans ces pays. Peuvent-ils garder Covid-19 sous contrôle? »

Elle prévoit que l’année prochaine, Covid-19 deviendra une maladie saisonnière, similaire à la grippe ou au rhume.