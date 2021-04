Sofagate ou Aidegate? Von der Leyen a failli être rétrogradé au sein de l’équipe de Michel

Sofagate était mauvais, mais cela aurait pu être pire.

La Turquie a presque rétrogradé le statut de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen à un simple assistant du président du Conseil européen Charles Michel lors d’un déjeuner de travail à Ankara mardi, avant qu’une intervention de dernière minute de la part de l’UE ne sauve la mise, a rapporté vendredi Brussels Playbook.

Les nouveaux détails sont apparus au milieu d’une réaction généralisée à l’affaire Sofagate, dans laquelle Michel a pris place aux côtés du président turc Recep Tayyip Erdoğan lors d’une séance photo, tandis que von der Leyen était maladroitement relégué sur un canapé.

Selon les membres des délégations européennes, un déjeuner de travail organisé par les dirigeants ce jour-là est presque devenu un autre snafu de statut diplomatique. Avant le déjeuner, les hôtes turcs ont installé deux chaises hautes – une de chaque côté – avec des dossiers «environ deux fois plus hauts que ceux des autres», comme l’a dit une personne familière avec les événements.

À côté de ceux-ci, il y avait huit chaises de taille normale – quatre chacune. La grande chaise de l’UE était réservée à Michel, le chef de la délégation, tandis que les quatre présidents réguliers étaient destinés à ses collaborateurs: ses conseillers diplomatiques sortants et entrants, le chef de la délégation de l’UE en Turquie, Nikolaus Meyer-Landrut – et von der Leyen elle-même. . Du côté d’Erdoğan, il y avait quatre conseillers mais pas d’homologue du président de la Commission, pas même le ministre des Affaires étrangères.

Deux drapeaux – un turc, un européen – ont été placés près des chaises hautes.

C’était la configuration jusqu’à ce qu’un membre de la délégation de l’UE intervienne – juste avant le début du déjeuner et la première femme présidente de la Commission a été reléguée au statut de preneur de notes de Michel.

Le nouveau conseiller diplomatique de Von der Leyen, Fernando Andresen Guimaraes, a donné un coup de coude, arguant qu’il était nécessaire dans la pièce car il portait le sac de son patron et qu’elle en aurait besoin pendant le déjeuner de travail. Il a exhorté les hôtes à aller chercher une autre chaise haute et à en ajouter une normale pour que von der Leyen ait également une aide à ses côtés. Les deux demandes ont été satisfaites, selon les membres de la délégation de l’UE, sans aucune résistance. Andresen Guimaraes a ensuite placé le drapeau entre les deux sièges présidentiels de l’UE.

Vous devez y être pour le gagner

Pourtant, dans un rapport interne sur Sofagate, daté du 7 avril et partagé avec les journalistes, le chef du protocole du Conseil, Dominique Marro (qui ne faisait pas partie de la délégation d’Ankara) a semblé affirmer que son équipe était en fait venue à la rescousse du président de la Commission.

Dans la salle à manger, «nous avons fait restaurer les dimensions des chaises des trois VIP en faveur de la Présidente,»A-t-il écrit, le« nous »faisant apparemment référence aux fonctionnaires du Conseil.

Ou était-ce? Un responsable du Conseil a déclaré à Playbook que le «nous» dans la note faisait référence à la «partie de l’UE», et le rapport «n’incriminait ni n’excluait personne». Marro, dans la note du Conseil, a énuméré quelques autres choses qu’ils auraient aimé faire au nom de von der Leyen, notamment en suggérant «à nos hôtes de remplacer le canapé par deux chaises, par courtoisie envers le président de la Commission». Ces suggestions, cependant, n’ont jamais été faites.

Le propre service du protocole de la Commission, « qui est généralement chargé des missions du président de la Commission, était absent », a indiqué la note du Conseil.

Et la Turquie, a-t-elle ajouté, interprétait le protocole diplomatique de manière trop stricte. Techniquement, le président du Conseil est supérieur au président de la Commission, mais dans la pratique diplomatique, les deux sont généralement traités de la même manière.

«Le protocole des pays tiers, en général, fait une distinction claire entre le statut de chef d’État, reconnu au président du Conseil européen, et celui de Premier ministre, qui est reconnu au président de la Commission, qui pourrait être à l’origine de la difficulté », dit le rapport du Conseil, reprochant à nouveau la situation aux hôtes, comme l’a fait Michel lui-même.

Ankara tombe sur un avantage numérique à Bruxelles

Le ministre turc des Affaires étrangères Mevlüt Çavuşoğlu, qui a fini par s’asseoir sur un autre canapé en face de von der Leyen lors de la réunion de Sofagate, a rejeté jeudi les affirmations selon lesquelles la Turquie avait mal lu le protocole diplomatique, insistant sur le fait que ce n’était pas la faute d’Ankara que von der Leyen avait été maltraité.

«Dans le protocole, les demandes du parti européen ont été satisfaites ici. Une telle disposition des sièges a été arrangée sur les suggestions de l’UE », a déclaré Çavuşoğlu lors d’une conférence de presse jeudi, qualifiant les accusations contre la Turquie de« injustes »et ajoutant que les responsables du protocole« se réunissaient et discutaient de l’arrangement avant chaque visite ».

Hélas, l’équipe du protocole de l’UE à laquelle Çavuşoğlu a fait référence était l’équipe du Conseil européen, dont le chef du protocole a déclaré dans son rapport que si «le service du protocole du Conseil était présent» lors d’une réunion préparatoire lundi, il était le seul participant du côté de l’UE. La Commission a déclaré qu’en raison des restrictions relatives aux coronavirus, elle n’avait pas envoyé sa propre équipe préliminaire, en supposant que les intérêts de von der Leyen seraient respectés.

Une déconnexion apparente entre l’équipe du Conseil et la délégation locale de l’UE en Turquie a ajouté à la confusion. La délégation locale, a déclaré un diplomate de l’UE, a été «mise à l’écart dans les préparatifs» après l’arrivée du peuple de Michel. C’est l’impression partagée par l’ambassade de l’UE elle-même.

«Nous avons insisté avec la partie turque sur le fait que la délégation devrait être le seul point de contact pour toutes les communications et nous avons toujours été clairs dans la communication que nous leur avons adressée sur la nécessité d’un traitement égal des présidents et de leurs délégations», a déclaré Meyer-Landrut en avril. 6 câble à son supérieur à Bruxelles, et vu par Playbook. Mais le Conseil « a envoyé une équipe avancée comprenant un officier du protocole qui a établi un contact direct avec le Protocole turc, compliquant ainsi une communication et une coordination efficaces avec la partie turque », a-t-il écrit.

Et lorsque les responsables turcs et européens ont tenu une réunion finale lundi pour passer en revue le protocole et la sécurité au palais présidentiel d’Erdoğan, ils n’ont pas pu voir les pièces clés.

«Une brève visite des locaux a eu lieu, mais la réunion et les salles à manger n’étaient pas accessibles», indique le rapport du Conseil. Meyer-Landrut a dit la même chose dans son câble.

3e tour?

Normalement, von der Leyen et Michel pourraient discuter de ce genre de snafu lors de leur hebdomadaire tête-à-tête, prévu tous les lundis. Mais le chef du Conseil a annulé leur prochaine réunion sans préciser pourquoi, ont déclaré des responsables de la Commission.

Il recevra «un chef d’État», a déclaré un responsable du Conseil – Macky Sall, le président du Sénégal.