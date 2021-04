Des milliers de personnes signent une pétition appelant à la démission de Charles Michel à propos de Sofagate

Une pétition appelant à la démission de Charles Michel a recueilli plus de 5000 signatures lundi matin, affirmant que le président du Conseil européen avait porté atteinte à la diplomatie du bloc ainsi qu’aux droits des femmes lors de l’incident de Sofagate et à ses excuses ultérieures.

La pétition, signée par des dirigeants de groupes de femmes comme la Fondation Millennia2025 pour les femmes et l’innovation et la Ligue de droit international des femmes, affirme que Michel a commis «plusieurs erreurs graves qu’une apologie pitoyable ne peut effacer».

La pétition lie également l’incident à la décision d’Ankara, le 19 mars, de quitter la Convention d’Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. «En assumant ostensiblement le leadership en tant qu’homme sur une femme qui est votre égal politique, vous offrez un renforcement au dictateur sur le béguin qu’il veut imposer aux femmes et aux filles de Turquie», lit-on dans la lettre.

Parmi les autres premiers signataires figurent des écrivains, un avocat à la retraite et des députés fédéraux et régionaux belges. La liste complète des signataires ne sera pas disponible avant la clôture de la pétition mardi à midi, après quoi elle sera envoyée à Michel, avec une copie atterrissant également sur le bureau de von der Leyen.

La pétition est la dernière parmi les réponses publiques nombreuses et variées au moment gênant à Ankara le 6 avril, lorsque les deux seules chaises devant les drapeaux turc et européen ont été rapidement remplies par le président turc Erdoğan et Michel, laissant la présidente de la Commission européenne, Ursula. von der Leyen debout avant d’être dirigé vers un canapé voisin. Michel a d’abord affirmé qu’il n’était pas responsable de l’épisode, mais a admis plus tard qu’il avait peut-être commis une erreur.

Michel et von der Leyen s’asseoiront ce lundi après-midi pour leur réunion hebdomadaire – probablement dans des chaises de taille similaire.