Le PDG de VHI se retire pendant que le conseil d’administration enquête après avoir reçu le vaccin à l’hôpital Beacon

Le directeur général du VHI a démissionné de son poste pendant que le Conseil enquête «pour établir les faits» après avoir reçu un vaccin Covid-19 à l’hôpital Beacon.

Dans un communiqué publié mardi soir, le VHI a déclaré que son conseil d’administration avait appris mardi matin que John O’Dwyer avait été vacciné à l’hôpital Beacon.

« Le Conseil est conscient, et avec le consentement de M. O’Dwyer, peut maintenant divulguer qu’il a été un patient de l’hôpital Beacon et de l’hôpital St James pour un cancer de l’œsophage », indique le communiqué.

«Le Conseil ouvre une enquête pour établir les faits. Pendant que l’enquête est en cours, John O’Dwyer a offert de se retirer de son poste de PDG et le conseil a accepté cela. Declan Moran a été nommé PDG par intérim. »

Dans un communiqué précédent mardi, le VHI avait déclaré: «nous avons été informés qu’un cadre supérieur de l’entreprise qui reçoit des soins pour une maladie grave, a été vacciné à l’hôpital Beacon».

« Pour le moment, nous ne faisons plus de commentaires jusqu’à ce que nous enquêtions sur la question. »

La déclaration intervient après que l’Irish Daily Mail a rapporté mardi que le directeur général de VHI, John O’Dwyer, avait reçu un vaccin au Beacon.

Le deuxième communiqué était attendu de la caisse maladie mardi après-midi.

Il est entendu que le ministre de la Santé Stephen Donnelly s’est entretenu avec le président de VHI au sujet de la vaccination ce matin.

Dans le cadre du programme national de déploiement des vaccins, quatre groupes de personnes sont actuellement vaccinés; les personnes âgées de 65 ans et plus vivant en soins de longue durée, les travailleurs de la santé de première ligne, les personnes âgées de 70 ans et plus vivant dans la communauté et enfin, dans le groupe quatre, les personnes âgées de 16 à 69 ans qui, en raison de la maladie, sont considérées comme très élevées risque.

Plus à venir.