Une école privée a déclaré que l’hôpital Beacon a déclaré que la vaccination de son personnel «  avait l’autorisation du HSE  »

L’école privée au centre de la controverse sur le vaccin Covid-19 de l’hôpital Beacon a insisté sur le fait que l’hôpital avait assuré que la vaccination de 20 de ses enseignants et de son personnel «avait l’autorisation HSE» et était appropriée.

La semaine dernière, 20 enseignants et membres du personnel de St Gerard’s, une école payante juste à l’extérieur de Bray, dans le comté de Wicklow, ont reçu les vaccins «restants» à l’hôpital privé. Les enfants du directeur général de Beacon, Michael Cullen, fréquentent l’école.

St Gerard’s avait refusé de commenter à ce jour, mais il a déclaré dans une lettre aux parents mardi que les personnes de l’école qui avaient traité la question et celles qui avaient reçu les vaccins l’avaient fait de bonne foi.

«Le fait que le conseil d’administration de l’hôpital Beacon ait maintenant confirmé que la décision d’offrir les vaccins« n’était pas conforme aux directives de séquençage en place par le HSE »est profondément préoccupant», a déclaré John Behan, président du conseil d’administration de l’école. directeurs.

Une porte-parole du Beacon n’a fait aucun commentaire mardi lorsqu’elle a été interrogée sur la demande d’autorisation HSE, affirmant que toutes les questions liées à son programme de vaccination faisaient l’objet d’un examen par Eugene McCague, ancien associé directeur des avocats d’Arthur Cox.

Cependant, le HSE n’a pas tardé à rejeter l’affirmation apparente du Beacon selon laquelle l’exécutif avait donné la permission de donner les vaccins au personnel de l’école. «Ces vaccins ont été administrés contrairement à nos directives très claires et nous ne les avons certainement pas approuvés», a déclaré le HSE.

M. Behan a déclaré que le conseil de l’école s’était excusé pour le rôle de l’école dans l’affaire, affirmant qu’il «appréciait la douleur et la colère qui ont été causées» dans l’école et dans la communauté au sens large. «Le conseil s’efforcera de rétablir la confiance et veillera à ce qu’aucun incident de ce genre ne se reproduise.»

Il y a une semaine, M. Behan a décrit la séquence des événements qui ont conduit 20 enseignants et membres du personnel à recevoir des vaccins Covid-19 au Beacon, un incident qui a suscité de sévères critiques de l’hôpital par Taoiseach Micheál Martin et a conduit à des appels au retrait de M. Cullen. de son poste.

La lettre de M. Behan explique comment les vaccinations ont été organisées via des appels téléphoniques et des SMS pendant 45 minutes dans l’après-midi du mardi 23 mars, lorsque cinq vaccins excédentaires, puis plus, sont devenus disponibles.

«Il est important de déclarer qu’aucune personne agissant au nom de l’école n’a demandé un accès précoce aux vaccins dans le cadre du programme de vaccination géré par l’hôpital Beacon ou par tout autre hôpital.

«Au contraire, l’école a reçu un contact non sollicité du PDG de l’hôpital Beacon vers 16h15 mardi dernier. . . pour voir si cinq membres du personnel seraient disponibles à bref délai pour recevoir des vaccins qui seraient perdus s’ils ne sont pas utilisés à 18 heures ce soir-là.

«Il a été expliqué à l’école que ces doses étaient restées à la suite d’une erreur de planification impliquant une clinique de vaccination à l’hôpital qui avait fonctionné ce jour-là.

‘Besoin d’urgence’

M. Behan a déclaré que le directeur de l’école primaire St Gérard avait été assuré lors de cet appel et par la suite « que l’utilisation de vaccins de cette manière, qui seraient autrement gaspillés, était appropriée et avait l’autorisation du HSE ». Il a ajouté: «Le besoin d’urgence a été souligné.»

L’école a reçu un autre SMS et un autre appel téléphonique de l’hôpital au cours des 45 minutes suivantes l’informant que cinq doses supplémentaires avaient été identifiées. Puis, à 17 heures, l’école a appris que 10 autres doses avaient été identifiées, ce qui portait le nombre total de doses disponibles à 20.

L’école emploie plus de 100 personnes, a déclaré M. Behan. Avec peu de temps disponible, le directeur de l’école primaire et le directeur de l’école secondaire ont chacun contacté un certain nombre de membres du personnel et «organisé pour 10 de chaque école pour se rendre à l’hôpital» pour les vaccins.

«Le conseil comprend que pendant la pandémie actuelle, l’administration des vaccins est une question d’une grande sensibilité et d’une grande importance.

«Cependant, nous sommes convaincus que les personnes de l’école qui ont traité cette question et celles qui ont reçu les vaccins l’ont fait de bonne foi, après avoir eu un certain nombre d’assurances que l’utilisation des vaccins de cette manière afin d’éviter le gaspillage avait l’autorisation HSE. », A déclaré M. Behan.

Dans une lettre envoyée à Joe Duffy sur la radio RTÉ, un enseignant de l’école a déclaré qu’ils étaient «complètement dévastés et en colère à propos de ce qui s’est passé».

Le professeur a déclaré dans la lettre: «Je veux juste souligner que ce ne sont pas tous les professeurs de St Gerard. C’est une très petite minorité d’entre eux. Ils doivent vivre avec ça. La grande majorité n’a pas participé à cela et est pourtant goudronnée avec le même pinceau.

«Les collègues choisis [who got the vaccine] jamais dit ou partagé cette information avec le reste d’entre nous. Le reste des enseignants et du personnel n’a appris cette affreuse affaire que par les dernières nouvelles de vendredi matin.

L’enseignant a ajouté: «Les enseignants, leurs familles élargies et le personnel sont innocents de ce scandale et ont dû endurer des SMS et des appels téléphoniques tout au long du week-end leur demandant s’ils avaient sauté la file d’attente et pris le vaccin.

«On ne devrait pas s’attendre à ce que nous portions le bidon. . . Je n’accepte pas que ces vaccins allaient gaspiller. Je peux jurer que je n’aurais pas pris le vaccin si on m’avait offert. Je suis en forme et en bonne santé et je suis frustré que mes propres parents âgés n’aient pas encore été vaccinés.

«C’est une honte, cela n’aurait jamais dû se produire.»

M. Cullen fait face à un examen par M. McCague de la décision de vacciner les enseignants de l’école privée alors que le conseil d’administration de l’hôpital subit une pression croissante du gouvernement pour traiter de manière décisive l’affaire.

Excuses

Alors que le Taoiseach Micheál Martin a dénoncé lundi l’incident à l’hôpital privé, affirmant que ses actions étaient «répugnantes», le conseil d’administration de Beacon s’est excusé sans réserve lundi soir pour le «bouleversement causé par la vaccination des enseignants» de l’école St Gérard.

Mais les directeurs de l’hôpital, dans leur déclaration publiée lundi soir, se sont abstenus de toute sanction publique immédiate contre M. Cullen, et ont plutôt décidé de demander un examen indépendant par M. McCague.

La débâcle a déjà conduit le gouvernement à suspendre le fonctionnement du programme de vaccination de l’hôpital.

Les archives du registre du lobbying montrent que M. Cullen a fait pression sur Stephen Donnelly l’année dernière peu de temps après sa prise de fonction en tant que ministre de la Santé.

L’appel de M. Cullen avec le ministre était de «discuter de la manière dont les futurs modèles d’interaction entre les organismes publics et les hôpitaux privés pourraient être structurés». L’objectif était de «procurer un bénéfice maximal pour les patients et un meilleur rapport qualité-prix pour l’État tout en permettant aux hôpitaux de planifier cela de manière appropriée».

People Before Profit TD Paul Murphy a appelé mardi à une enquête de la Garda pour établir s’il y avait de la criminalité dans le «détournement de ressources publiques» dans l’incident de vaccination et pour la démission du directeur général de l’hôpital.

M. Murphy a décrit ce qui s’est passé au Beacon comme des «coups pour les garçons».

Il a dit que «l’idée que vous ayez une enquête indépendante mise en place par eux-mêmes pour enquêter sur Michael Cullen» alors qu’il «détournait» la liste des priorités de vaccination était «absolument scandaleuse». Il devait y avoir une «enquête véritablement indépendante» de la part du HSE avec la participation de l’Organisation irlandaise des infirmières et des sages-femmes et des groupes de patients «pour voir si d’autres vaccins étaient détournés».

Le co-dirigeant social-démocrate, Róisín Shortall, a déclaré que les «violations flagrantes» des lignes directrices de la liste des priorités de vaccination par l’hôpital Beacon ont considérablement sapé le programme de vaccination Covid-19 et doivent être prises en compte par le HSE.

Elle a également exigé que le directeur général de HSE, Paul Reid, explique la disparité des chiffres montrant que 250 000 travailleurs de la santé de première ligne avaient été vaccinés alors que «nous n’avons pas ce nombre de travailleurs de la santé tournés vers l’avenir».

Mme Shortall a déclaré qu ‘«il est nécessaire que Paul Reid rende compte» de la disparité des chiffres des vaccins et des actions de l’hôpital Beacon.

On estime à 80 000 le nombre d’employés de première ligne dans le domaine de la santé, y compris ceux qui travaillent dans les agences dites des sections 38 et 39 qui ne sont pas directement employées par le HSE. Mais le service de santé a publié des chiffres indiquant que plus de 200 000 agents de santé de première ligne avaient été vaccinés contre Covid-19.