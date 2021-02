Q&A: À quoi pouvons-nous nous attendre dans le plan Vivre avec Covid révisé de demain?

Une autre semaine, et un autre ensemble de décisions Covid à enjeux élevés ira au Cabinet.

Cette fois, le plan Vivre avec Covid du gouvernement – le programme à cinq niveaux publié pour la première fois pendant l’été – reçoit une nouvelle couche de peinture. Le puissant sous-comité du cabinet sur Covid se réunit ce soir pour approuver le nouveau plan, qui va au cabinet demain. Alors à quoi devons-nous nous attendre?

Y aura-t-il un changement global dans le plan?

Les personnes impliquées disent qu’il s’agit essentiellement d’un «développement» du plan plutôt que d’un «départ radical», et il n’y aura pas de répétition de la stratégie de réouverture de l’été dernier, lorsqu’un plan à moyen terme a été publié, avec des dates associées à des actions, puis accéléré.

Il peut y avoir des ajouts aux conseils généraux de santé publique, comme autour de la ventilation, mais il est peu probable que les principes fondamentaux changent.

Il y aura probablement une mise à jour sur les vaccinations, et il peut y avoir plus de détails sur la façon dont le gouvernement prévoit de prendre des décisions – les différentes variables et paramètres qui seront surveillés, des hospitalisations aux vaccinations.

Mais il est peu probable qu’il y ait des «points de déclenchement» comme une série d’activités qui deviennent tout à coup possibles lorsqu’un certain pourcentage de la population est vaccinée, ou que le nombre d’hôpitaux tombe en dessous d’un certain point.

Pourquoi est-ce?

Brûlé par l’expérience antérieure et ayant encore du mal à comprendre l’impact exact de la variante B117 (identifiée pour la première fois au Royaume-Uni) sur la propagation de la maladie, le gouvernement n’est disposé qu’à fixer des dates fermes sur les événements qui se produisent à court terme. . Cela a entraîné d’importantes difficultés de communication, notamment la semaine dernière, lorsque les différences de ton, d’accent et de contenu dans les déclarations ministérielles ont conduit à une frustration et à des critiques généralisées. C’est ce que reconnaissent les initiés du gouvernement: «Nous tombons entre deux tabourets – nous disons qu’il y a trop d’incertitudes, mais ensuite le Taoiseach l’explique en quelque sorte», dit une source, faisant référence à l’allusion de Micheál Martin à neuf semaines plus sévères. restrictions la semaine dernière. «Le problème est que toutes ces communications sont digérées dans le monde réel et que cela effraie les gens.»

Alors qu’apprendrons-nous?

Le terme très proche est le plus clair: au niveau primaire, les nourrissons du premier et du troisième cycle ainsi que les première et deuxième classes devraient revenir le 1er mars, aux côtés des élèves Leaving Cert au deuxième niveau. La voie à suivre a été dégagée par les conseils de l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet), et il y aura probablement plus de détails sur un retour échelonné à l’éducation en mars.

Il est également probable qu’il y aura une certaine clarté sur la garde des enfants, avec une certaine reprise du programme national de protection et d’éducation de la petite enfance (EPPE) sur les cartes, et une réouverture des services pour les enfants des travailleurs non essentiels.

Cela devra être mis en balance avec la limitation de la mobilité et le fait que certains services de garde offrent actuellement des services de garde aux enfants d’âge scolaire. Cela crée un exercice d’équilibre difficile pour les opérateurs, qui utilisent peut-être des espaces qui accueillent généralement les enfants de l’EPPE pour s’occuper d’enfants d’âge scolaire qui ne sont pas dans leurs classes normales.

Et les affaires?

Malgré quelques indices très traînés ces dernières semaines, la construction est peu susceptible de rouvrir largement. Depuis que ce verrouillage a été institué en janvier, des sources gouvernementales ont laissé entendre que la réouverture serait un cas de «singe attrape doucement, doucement». Cela signifie qu’à mesure que les services reprendront, de l’espace et du temps seront consacrés à la désagrégation de l’impact des différentes étapes sur les performances de la maladie. Ainsi, au lieu de signaler quand les entreprises peuvent s’attendre à rouvrir, le soutien économique du gouvernement aux travailleurs et aux entreprises sera prolongé jusqu’à l’été. En privé et sans détour, une source gouvernementale dit: «La seule chose qui va se passer entre [NOW AND]fin avril et mai, ce sont les écoles ».

Que ce passe t-il après?

Dans un coup de pied assez classique, le gouvernement signalera un réexamen des mesures début avril. Au loin, des assouplissements tels que la réouverture de commerces non essentiels et l’extension de la limite d’exercice de 5 km. Mais pas encore. Une chose à surveiller en tant que courbe potentielle serait de signaler un changement lors de la rencontre en plein air, avec l’acceptation à contrecœur du gouvernement que cela se produit déjà. Une concession sur ce front pourrait être vue comme une toute petite carotte pour contrebalancer un bâton plutôt lourd. Cependant, cela devra également être mis en balance avec le fait obstiné que lorsque les gens se rencontrent, le virus se transmettra.

Rien d’autre?

Il y aura probablement des mises à jour sur les grandes pièces mobiles actuellement au centre de la politique en matière de pandémie – les voyages, la quarantaine obligatoire dans les hôtels et les vaccins. L’ordre de priorité des vaccins sera modifié pour permettre un accès plus précoce aux personnes atteintes de certaines maladies chroniques. Ailleurs, beaucoup de choses resteront inchangées, les conseils de santé publique restant en place, les gens étant exhortés à garder leurs distances, à restreindre leurs mouvements et à travailler à domicile. Les personnes impliquées dans la rédaction du plan affirment que l’accent sera mis sur la dotation en ressources des équipes de santé publique afin de lutter contre les flambées, et que les progrès seront très lents. L’idée est de faire de petits pas individuels, de mesurer, puis, espérons-le, de procéder, disent les sources – plutôt que de passer en bloc à des changements de niveaux qui débloquent toute une gamme d’activités à la fois.