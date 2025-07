Peut-on encore gérer un bâtiment sans données fiables ? Le Baromètre Beeldi 2025 lève le voile sur une crise silencieuse

4.8/5 - (126 votes)

Paris, juillet 2025

Baromètre Beeldi 2025 : zoom sur la santé des équipements immobiliers en France

Beeldi, expert de la donnée bâtimentaire, vient de dévoiler les résultats de son dernier baromètre sur l’état des équipements immobiliers en France. Ce travail d’analyse, mené aux côtés du SYPEMI (Syndicat des professionnels multitechniques) et de l’APROMA (Association des Property Managers), dresse un portrait sans filtre d’un parc souvent mal connu, sous-équipé en outils de pilotage et en pleine transition environnementale.

Ce que vous devez retenir 🔍 Baromètre Beeldi 2025 : état des équipements immobiliers en France

🏗️ Visibilité en ligne et pilotage des actifs : 72 % des gestionnaires manquent d’outils adaptés pour une connaissance fiable de leur patrimoine immobilier et optimiser leur référencement technique.

: 72 % des gestionnaires manquent d’outils adaptés pour une connaissance fiable de leur patrimoine immobilier et optimiser leur référencement technique. 📉 Plans travaux et fiabilité des données : 64 % des pros ne disposent pas d’outils performants pour les PPAT, freinant leur stratégie d’investissement immobilier optimisé.

: 64 % des pros ne disposent pas d’outils performants pour les PPAT, freinant leur stratégie d’investissement immobilier optimisé. 🛠️ Durée de vie des équipements réévaluée : les équipements bien entretenus dépassent les durées standards, changeant les règles de gestion des Capex et de la maintenance prédictive.

: les équipements bien entretenus dépassent les durées standards, changeant les règles de gestion des Capex et de la maintenance prédictive. 🌱 Transition énergétique encore timide : malgré la baisse des chaudières fossiles, les équipements durables peinent à s’imposer, limitant l’impact des politiques de performance énergétique.

Des gestionnaires en quête de visibilité sur leur patrimoine

Baromètre Beeldi 2025

D’après les résultats, 72 % des gestionnaires immobiliers reconnaissent qu’ils ont encore du chemin à faire pour vraiment maîtriser la connaissance de leur parc.

Un problème largement dû à des outils mal adaptés, des données dispersées, et un manque d’interopérabilité entre prestataires.

Pire encore, 64 % des pros interrogés avouent ne pas disposer d’outils fiables pour construire leurs Plans Pluriannuels de Travaux (PPAT). Un vrai souci dans un contexte où la performance technique et réglementaire devient un levier majeur de valorisation des actifs.

Résultat : une transformation progressive s’opère. Structuration des bases de données techniques, adoption de référentiels partagés, montée en compétence… tout est mis en œuvre pour fiabiliser les infos, fluidifier les échanges et éviter les décisions techniques à l’aveugle.

Conformité réglementaire : entre progrès et incertitude

Sur le sujet de la conformité, les retours sont nuancés. 46,2 % des gestionnaires se disent plutôt confiants, mais 30,8 % pointent encore de réelles difficultés à garantir une conformité totale de leurs équipements.

Les freins principaux ? Une réglementation dense, des procédures longues, des outils multiples, et une gestion parfois complexe des prestataires. Bref, un terrain encore miné pour de nombreux acteurs du secteur.

Durée de vie des équipements : attention aux idées reçues

L’un des enseignements majeurs du baromètre : la durée de vie réelle des équipements ne colle pas toujours aux référentiels classiques. Par exemple, les climatiseurs donnés pour 10 à 15 ans affichent souvent une longévité de 25 ans sur le terrain, à condition d’un bon entretien et de remplacements de pièces ciblés.

Cette réalité remet en question les stratégies d’investissement basées uniquement sur l’âge des appareils. L’usage, les défauts détectés et les objectifs environnementaux doivent aussi entrer dans l’équation.

« Si on veut optimiser les Capex, il faut des données précises, pas des moyennes. Sinon, on remplace trop tôt ou trop tard. Et dans les deux cas, ça coûte cher et ça perturbe l’exploitation. » – Csongor Csukas, Président de l’APROMA

Transition énergétique : en route, mais loin du compte

Si la volonté de verdir les équipements est bien là, les chiffres montrent que la transition reste lente. Les alternatives durables comme les fluides à faible GWP peinent à décoller (seulement 5 % du parc). Le R32 domine, mais sera bientôt interdit, et le R410A recule doucement.

Côté chauffage, la tendance est plus claire : -23 points pour les chaudières fioul et gaz en 16 ans, contre +15 points pour les pompes à chaleur, qui gagnent du terrain, notamment dans les installations récentes.

Vers des plans travaux plus précis et mieux pilotés

Le manque d’outils pour piloter les PPAT pousse les pros à repenser leurs méthodes. Automatisation, fiabilisation de la donnée, meilleures synergies entre métiers… tout cela vise un même objectif : gagner en lisibilité et en efficacité sur les travaux à prévoir.

« Ce baromètre confirme une chose : pour prendre les bonnes décisions, il faut partir d’une donnée fiable. Sinon, c’est comme conduire les yeux fermés. » – Éric Lefiot, Président du SYPEMI

Conclusion : des données fiables, clé de la performance immobilière

Au final, ce baromètre met en lumière une évidence : la donnée technique est au cœur des enjeux du secteur. Connaître précisément l’état de ses équipements, anticiper leur fin de vie réelle, optimiser ses investissements… tout cela repose sur des outils fiables et une vision centralisée.

« Ce que l’on voit tous les jours, c’est un besoin criant de données précises et bien organisées. Sans ça, pas de conformité solide, pas d’optimisation, et encore moins de transition écologique réussie. » – Kévin Le Port, CEO de Beeldi

À propos de Beeldi

Fondée en 2018, Beeldi propose une plateforme de pilotage de la donnée bâtimentaire utilisée sur plus de 110 000 bâtiments (soit plus de 100 millions de m²). Elle permet aux gestionnaires de suivre la conformité, structurer leurs plans travaux et sécuriser leurs investissements en s’appuyant sur une donnée actualisée, fiable et exploitable. www.beeldi.com

À propos du SYPEMI

Le SYPEMI regroupe les pros des services techniques et de la maintenance des bâtiments tertiaires, industriels ou publics. Véritable syndicat de référence dans les métiers du Facility Management, il valorise les pratiques responsables et la qualité de service aux occupants.

À propos de l’APROMA

L’APROMA défend les intérêts des Property Managers et œuvre pour l’innovation, l’éthique professionnelle et l’amélioration continue du service immobilier. Elle encourage les pratiques qui créent de la valeur et renforcent la confiance entre gestionnaires, locataires et investisseurs.