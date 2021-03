Merkel et Spahn: plus de jabs Oxford / AstraZeneca pour les moins de 60 ans

L’utilisation du vaccin Oxford / AstraZeneca sera suspendue en Allemagne à partir de mercredi pour les moins de 60 ans, ont annoncé mardi la chancelière Angela Merkel et le ministre de la Santé Jens Spahn.

Leur annonce est intervenue après que le Comité permanent allemand de la vaccination (STIKO) a évalué le vaccin suite à des rapports de caillots sanguins après la vaccination.

La décision marque un revirement par rapport à la politique de l’Allemagne de ne donner le coup d’Oxford / AstraZeneca qu’aux plus jeunes.

« Nous devons pouvoir faire confiance aux vaccins », a déclaré Mme Merkel, faisant valoir que la confiance des citoyens découlerait du fait que chaque cas ferait l’objet d’une enquête.

Plus tôt mardi, plusieurs régions d’Allemagne ont suspendu l’utilisation du vaccin chez les personnes de moins de 60 ans. Les données du Paul-Ehrlich-Institute ont montré qu’il y avait eu 31 cas suspects de caillots sanguins dans le cerveau après la vaccination avec le vaccin, avec tous sauf deux être chez des femmes âgées de 20 à 63 ans.

Des plaquettes anormalement basses, qui favorisent la coagulation du sang, ont été signalées dans 19 cas et neuf personnes sont décédées. Ce sont « des découvertes que nous ne pouvons ignorer », a déclaré Mme Merkel.

Alors que Merkel a reconnu que des changements répétés aux recommandations concernant le coup d’Oxford / AstraZeneca étaient voués à conduire à «l’incertitude», Spahn a qualifié le développement de mardi de «revers».

Berlin, Brandebourg et Munich ont pris la mesure de précaution de suspendre l’utilisation du jab pour les moins de 60 ans mardi après-midi. Les annonces sont intervenues à la suite de l’hôpital public de la Charité de Berlin, ainsi que des cliniques du groupe Vivantes, affirmant qu’elles mettaient un terme à l’utilisation du vaccin chez les femmes de moins de 55 ans.

Le quartier d’Euskirchen, près de Bonn, a d’abord suspendu lundi le vaccin chez les femmes de moins de 55 ans, après le décès d’une femme de 47 ans et d’une femme de 28 ans tombée malade.

Le changement de politique intervient après que l’Allemagne a repris les vaccinations avec le vaccin suite aux préoccupations concernant un lien possible avec des incidents de coagulation sanguine. Il y a un peu moins de deux semaines, l’Agence européenne des médicaments a déclaré que le vaccin était sûr et que ses avantages l’emportaient largement sur les risques. L’Allemagne n’avait auparavant pas administré le vaccin aux personnes de 65 ans et plus, invoquant des preuves insuffisantes de l’efficacité du vaccin dans ce groupe d’âge à l’époque.

Le 29 mars, le comité canadien de vaccination a recommandé de suspendre le vaccin pour les personnes de moins de 55 ans, citant des rapports provenant d’Europe d’incidents de coagulation sanguine.

Les suspensions interviennent également à la suite d’un rapport pré-imprimé du 28 mars de chercheurs en Allemagne, au Canada et en Autriche, y compris un scientifique de l’Institut Paul-Ehrlich, qui a lié le vaccin au développement d’un trouble de la coagulation sanguine.

Cependant, certains universitaires ont déclaré que l’implication dans le document d’une association causale n’est pas étayée par des preuves. Décrivant la conclusion causale comme «non sûre», Adam Finn, professeur de pédiatrie à l’Université de Bristol, a demandé des informations sur l’incidence et le mécanisme de la coagulation sanguine.