«Mon ex-mari regrettera-t-il un jour de m’avoir laissé moi et mes deux enfants pour son plus jeune collègue?

Question: Mon ex-mari regrettera-t-il jamais de m’avoir laissé moi et mes deux enfants pour son plus jeune collègue? C’était quelque chose que je n’avais jamais vu venir. Je pensais que nous étions heureux. Le nôtre était son deuxième mariage. Son premier mariage n’a duré que 13 mois – il était jeune. Environ six mois après la fin de ce premier mariage, nous nous sommes rencontrés et sommes sortis ensemble pendant deux ans, puis nous nous sommes mariés.

Nous étions ensemble depuis 20 ans. Maintenant, il travaille avec cette collègue depuis 13 ans et vient de l’épouser l’année dernière. C’est maintenant sa troisième femme. Je suis tellement en colère contre la façon dont il a pu quitter ses deux garçons et ensuite déménager hors de la maison et emménager dans sa maison la nuit suivante; et élever son garçon pré-adolescent après que son nouveau partenaire ait expulsé son mari. Je ne comprends pas comment quelqu’un peut faire ça. J’espère vraiment qu’un jour mon ex-mari se réveillera et réalisera ce qu’il a fait, car cela a causé des ravages entre moi, mes garçons et ma famille avec qui il était proche. J’espère vraiment qu’il a eu beaucoup de regrets. J’espère qu’il l’a épousée parce qu’il pensait qu’il le fallait après toutes ces années. Le mal et la douleur qu’il nous a causés, et je ne veux pas être seul.