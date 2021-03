Les enseignants critiquent le déploiement d’un nouveau vaccin basé sur l’âge et demandent une réunion urgente avec le gouvernement

Une décision du gouvernement de réviser l’attribution des vaccins Covid-19 a suscité colère et inquiétude alors que le Cabinet a accepté de commencer à assouplir les restrictions de verrouillage à partir de la mi-avril.

Le Cabinet a approuvé mardi le premier assouplissement général des restrictions de Covid-19 depuis que l’État est entré au niveau 5 en décembre dernier.

À partir du 12 avril, la restriction de déplacement de 5 km sera levée afin que les gens puissent voyager dans leur propre comté ou à moins de 20 km de leur domicile s’ils traversent les frontières du comté.

Deux ménages seront autorisés à se rencontrer à l’extérieur, plus de 14 000 travailleurs de la construction impliqués dans la construction de maisons retourneront au travail et il y aura un retour complet à l’école pour les autres élèves du secondaire.

En outre, le programme national de vaccination doit être remplacé par un système basé sur l’âge, une fois que les personnes âgées de 70 ans et plus, les personnes vulnérables et les personnes souffrant de maladies sous-jacentes seront vaccinées.

Le professeur Kingston Mills, immunologiste du Trinity College Dublin, a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec le passage à une approche basée sur l’âge à partir d’une approche basée sur la profession dans le déploiement des vaccins.

«Il y a un argument fort à faire pour vacciner les personnes qui sont plus en contact avec les gens et réduire ainsi la transmission du virus», a-t-il déclaré.

Le professeur Mills a dit qu’il trouvait «incroyable» que le Taoiseach justifie le déménagement au motif que cela simplifierait le déploiement.

L’Organisation nationale irlandaise des enseignants (INTO), qui représente les enseignants du primaire, a déclaré qu’elle solliciterait une réunion d’urgence avec le ministère de l’Éducation «pour protester fermement contre tout déclassement de notre profession sur la liste de vaccination».

Les syndicats d’enseignants du secondaire ont également déclaré qu’ils recherchaient des réunions urgentes avant la réouverture prévue des écoles après les vacances de Pâques.

Les représentants de la Garda et des agents pénitentiaires ont également exprimé leur déception face à la restructuration du déploiement du vaccin.

L’Association des sergents et inspecteurs de la Garda (Agsi) a déclaré que la décision montre « un peu de respect pour le travail unique et à haut risque que les gardaí font dans la police de Covid-19 ».

Taoiseach Micheál Martin a déclaré que cette décision simplifierait et accélérerait le programme de vaccination.

«Il existe de très nombreux arguments authentiques et justifiables qui peuvent être avancés à l’égard de nombreuses professions, si nous sommes honnêtes, mais nous voulons nous assurer que les vaccinations seront déployées aussi rapidement que possible afin que nous puissions obtenir une plus grande protection pour ceux qui en ont le plus besoin.

M. Martin a également déclaré que près de 3 millions de doses de vaccin seraient administrées d’ici la fin du mois de mai, passant à près de 5 millions de doses au début du mois de juillet et à 6 millions de doses à la fin de ce mois.

«Nous sommes sur la dernière ligne droite de ce terrible voyage», a déclaré M. Martin.

Réouverture progressive

Il a déclaré que le gouvernement examinerait à la fin du mois d’avril la possible réouverture des magasins de détail et des coiffeurs en mai. Puis, à la fin du mois de mai, les ministres évalueront si la réouverture des hôtels, chambres d’hôtes et chambres d’hôtes sera possible le mois suivant en juin.

Le gouvernement a également annoncé que deux personnes complètement vaccinées pourraient désormais se retrouver à l’intérieur, à condition que quinze jours ou plus se soient écoulés depuis qu’elles ont reçu leur deuxième dose du vaccin Covid-19.

L’annonce intervient alors que l’équipe de santé publique de l’État a averti le gouvernement que le pays se trouvait dans une situation «précaire» par rapport à la prévalence du Covid-19.

Lettre Nphet

Dans une lettre adressée au gouvernement, le médecin en chef par intérim, le Dr Ronan Glynn, a déclaré que le niveau d’infection était «nettement plus élevé que lorsque les restrictions avaient été assouplies après les précédentes vagues d’infection – environ le double de ce qui avait été enregistré au début de décembre 2020 et 50 fois celui de la fin de juin 2020. ».

L’équipe a également averti que la prédominance de la variante B117 plus transmissible signifie que «pour des niveaux similaires de contact social étroit, les transmissions virales et le nombre effectif de reproduction… seront 30 à 70% plus élevés qu’en 2020».

Le nombre de reproducteurs est déjà égal ou supérieur à 1, ont-ils averti.

«Le point de départ élevé de 600 cas par jour signifie que le nombre de cas augmente rapidement à plus de 2 000 par jour en quatre semaines.

«Malheureusement, la« marge de manœuvre »importante qui était disponible l’été dernier lorsque le nombre de cas était très faible n’est plus disponible maintenant, et toute augmentation de la transmission aura des impacts significatifs dans un court laps de temps», a averti l’équipe du gouvernement.

Une nouvelle modélisation de Nphet suggère également que les vaccinations réduiront rapidement et considérablement le risque sur une courte période de mai 2021 à août 2021. La modélisation montre que les vaccinations réduiront la mortalité lorsque les personnes de plus de 70 ans seront entièrement protégées, mais auront un effet moindre sur l’hôpital. et le nombre de soins intensifs jusqu’à ce que l’ensemble de la population soit vacciné.

Entre-temps, un groupe d’experts réuni par le Gouvernement a recommandé l’utilisation généralisée des tests antigéniques rapides, y compris le potentiel de déploiement de masse dans les écoles d’ici septembre de cette année, bien que le groupe soit divisé sur le rôle de ces tests dans la réouverture de la société et de l’économie.