Les pays de l’UE ont laissé pour l’instant la liste de quarantaine après une réunion «  glaciale  »

Les personnes arrivant dans l’État en provenance de France, d’Italie, d’Allemagne et des États-Unis ne seront pas, pour l’instant, confrontées à une période obligatoire de quarantaine hôtelière après que le ministère des Affaires étrangères et le procureur général ont soulevé des préoccupations concernant l’extension prévue du système.

Le ministre de la Santé Stephen Donnelly a rencontré jeudi le ministre des Affaires étrangères Simon Coveney pour discuter d’une recommandation tendant à ce que 43 pays et États soient ajoutés à la liste des zones «à haut risque» qui nécessitent une période de quarantaine à l’arrivée en Irlande pour empêcher la propagation possible de Variantes de Covid-19.

Des sources ont déclaré qu’il y avait eu un recul important de la part de M. Coveney, qui a soulevé des préoccupations concernant la capacité du système hôtelier pour un afflux de passagers ainsi que des préoccupations juridiques concernant l’ajout d’autres pays de l’UE à la liste. La réunion a été décrite par une source comme «glaciale».

M. Coveney a déclaré que l’État ne devrait pas aller de l’avant avec l’inclusion de pays comptant un grand nombre de citoyens irlandais.

Bien qu’il ait été convenu que 26 pays et États non membres de l’UE seraient ajoutés au calendrier à haut risque, des sources ont déclaré que M. Donnelly soutenait toujours l’ajout de pays préoccupants quel que soit leur emplacement et le ferait dans les prochains jours.

Les personnes arrivant des 26 pays – qui incluent Israël, Bahreïn, la Jordanie, le Liban, le Nigéria et la Serbie – devront réserver une place dans le système de quarantaine de l’hôtel si elles ont l’intention d’arriver après 4 heures du matin le 6 avril.

Il est entendu que le ministère de la Santé se prépare à une augmentation du nombre de passagers utilisant le système au-delà des 650 places actuellement disponibles.

Dans une déclaration commune jeudi soir, les ministères de la Santé et des Affaires étrangères ont déclaré que les conseils sur les pays et États restants, y compris l’UE et les États-Unis, «seront examinés avant la prochaine réunion du gouvernement».

Ronan McCrea, professeur de droit constitutionnel et européen à l’University College London, a déclaré qu’étant donné l’incidence élevée de Covid-19 dans certains États de l’UE, étendre le système de quarantaine obligatoire pour les inclure ne devait pas être contraire au droit de l’UE. Il a déclaré que les droits de l’UE tels que le droit de voyager n’étaient pas des droits absolus.

«L’essentiel est que les restrictions soient nécessaires, proportionnées et non discriminatoires», a-t-il déclaré.

«La commission a exprimé son mécontentement face aux interdictions absolues de voyager, mais dans une situation extrême comme la situation actuelle, on pourrait dire que c’est proportionné.»

Tests antigéniques rapides

Pendant ce temps, le tánaiste Leo Varadkar a déclaré que les tests rapides d’antigène Covid-19, associés à des certificats de vaccination, pourraient permettre aux entreprises hôtelières et aux événements en direct de reprendre en toute sécurité plus tard cette année. Ses remarques sont intervenues après la publication d’un rapport qui recommande l’utilisation généralisée des tests rapides dans plusieurs secteurs de la société, notamment les entreprises et l’éducation.

Il y a eu d’autres critiques sur le déploiement du vaccin jeudi avec M. Donnelly accusé d ‘«incompétence» au Dáil pour avoir fourni des informations sur le déploiement. Les représentants de la Garda et les syndicats représentant les travailleurs du secteur de l’éducation ont critiqué la décision d’offrir des vaccins en fonction de l’âge plutôt que de la profession.

Suite à des informations selon lesquelles près de 600 personnes ne se sont pas rendues mercredi au centre de vaccination Citywest Covid-19 parce qu’elles avaient déjà été vaccinées, le HSE a déclaré que des travaux avaient été entrepris pour éviter que cela ne se reproduise.

«Dans la prochaine phase du déploiement du vaccin, le portail disposera d’un système de planification amélioré pour éviter des conflits de réservation similaires. De plus, une amélioration technique du système sera introduite, permettant aux gens de refuser des rendez-vous. »

18 autres décès dus à Covid-19 et 761 nouveaux cas de Covid-19 ont été signalés jeudi alors que les responsables de la santé publique ont exhorté les gens à faire preuve de prudence pendant le week-end de Pâques.