Des hôpitaux bondés se battent pour sauver des vies mais l’Irlande commence à aplatir la courbe Covid-19 grâce à la «  solidarité  »

L’Irlande commence à aplatir à nouveau la courbe «grâce à la solidarité manifestée par les familles et les communautés à travers le pays», a déclaré samedi soir le médecin en chef, le Dr Tony Holohan, alors que Nphet annonçait 77 autres décès de patients atteints de Covid-19.

L’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) a également signalé 1 910 autres cas de la maladie, portant à 186 184 le nombre total de cas enregistrés à ce jour et le nombre total de décès dans la pandémie à 2 947.

Samedi, c’est la première fois que le nombre de cas est descendu en dessous de 2000 depuis le 1er janvier, même si le nombre de décès dus à la maladie reste élevé et que les hôpitaux de la République restent sous forte pression.

Le chef du HSE, Paul Reid, a tweeté dimanche matin qu’il «luttait pour maintenir les niveaux de soins que nous apprécions et pour sauver des vies». Il a déclaré que 650 patients de Covid-19 recevaient un certain niveau de soins intensifs, dont 214 en unité de soins intensifs et 436 en assistance respiratoire avancée. «Ce n’est pas une crise du Département des urgences maintenant, mais c’est probablement plus critique que cela», a-t-il ajouté. Il y avait 1893 personnes à l’hôpital avec un coronavirus samedi à 20 heures.

Le chef de l’Organisation irlandaise des infirmières et des sages-femmes (INMO) a averti que des normes de sécurité améliorées sont nécessaires de toute urgence dans les hôpitaux irlandais où les taux d’infection à Covid-19 sont «incontrôlables» et «nuisent directement au personnel de première ligne»,

Phil Ní Sheaghdha, secrétaire général de l’INMO, a appelé le HSE à introduire d’urgence des mises à niveau des mesures de sécurité pour le personnel hospitalier, y compris une exigence nationale selon laquelle des masques FFP2 de haute qualité doivent être utilisés dans tous les établissements de soins de santé, pas seulement dans les masques chirurgicaux de base. L’INMO a déclaré que la distance entre les lits doit également être augmentée d’un mètre à deux et que des tests réguliers pour tout le personnel des établissements de santé devraient être effectués sur une base continue.

Sur les cas notifiés samedi, 887 étaient des hommes et 1 016 des femmes, 57% avaient moins de 45 ans tandis que l’âge médian était de 40 ans. Au total, 710 étaient à Dublin, 150 à Cork, 103 à Meath, 102 à Limerick, 86 à Louth et les 759 cas restants étaient répartis dans tous les autres comtés.

24 janvier 2021

Solidarité

Le médecin en chef, le Dr Tony Holohan, a déclaré: «Grâce à la solidarité manifestée par les familles et les communautés à travers le pays ces dernières semaines, nous commençons à aplatir la courbe de l’infection à Covid-19.

«Chaque effort individuel pour suivre les conseils de santé publique a un impact, mais nous ne pouvons que poursuivre cette tendance positive et réduire l’incidence dans la communauté en continuant à rester à la maison et en évitant de rencontrer ou de nous mélanger avec d’autres dans notre cercle social, y compris pour tous les rassemblements familiaux proches, tels que les anniversaires ou les funérailles, car ceux-ci peuvent être des événements «super-épandeurs».

«Nous savons qu’il est possible d’avoir Covid-19 sans présenter de symptômes, nous devons donc tous nous comporter comme si nous étions contagieux et minimiser nos contacts étroits avec les autres. Si vous pensez que vous pourriez être malade, éloignez-vous des autres membres de votre foyer, informez vos contacts proches et venez passer le test dès que possible. »

Plus tôt, Taoiseach Micheál Martin a déclaré que l’Irlande était confrontée aux restrictions de Covid-19 pendant les six premiers mois de l’année et a noté qu’un problème d’approvisionnement en vaccin AstraZeneca retarderait le déploiement aux plus de 70 ans.

Il a également déclaré que les écoles ne seraient pas entièrement ouvertes à tous les étudiants avant la Saint-Patrick et a confirmé que le Cabinet envisagerait des restrictions aux voyages à l’étranger lors de sa réunion la semaine prochaine.

M. Martin a déclaré que s’il ne suggérait pas nécessairement un verrouillage de six mois, le gouvernement adopterait une «approche prudente et conservatrice» en ce qui concerne la réouverture du pays, en particulier à la lumière des nouvelles variantes du virus.

Nphet a indiqué que les restrictions actuellement en place devraient être prolongées jusqu’à la fin du mois de février, sapant les espoirs d’une réouverture du secteur de la construction au début du mois prochain.

Des sources s’attendent à ce que les restrictions soient prolongées au moins jusqu’à la fin du mois de février, mais s’exprimant sur RTÉ Radio One samedi matin, M. Martin a déclaré que pour assouplir certaines restrictions le mois prochain, les chiffres des affaires Covid doivent être «bien inférieurs». Il s’est dit préoccupé par la variante britannique, car elle est actuellement responsable de 62% des cas.

«Il transmet plus facilement. Si nous avons une mobilisation de masse et une socialisation de masse, cela se répandra à nouveau. Je pense qu’avec les vaccins à venir, il faut être prudent et conservateur pendant le premier semestre de cette année jusqu’à ce que nous déployions les vaccins », a-t-il déclaré.

«Nous assisterons à des restrictions bien plus prolongées qu’à ce jour. Je suis le Taoiseach, mais je dois consulter mes collègues et ministres, et nous consulterons également l’opposition, mais c’est mon sens jusqu’à ce que nous ayons le contrôle.

Il a ajouté: « Je ne dis pas qu’il y a un verrouillage de six mois en passant, je dis simplement que nous aurons une approche conservatrice et prudente pour la réouverture et nous examinerons cela toutes les quatre semaines. »

M. Martin a déclaré que d’ici l’été, il y aura un «environnement changé» en raison de la vaccination à grande échelle qui aura été réalisée d’ici là.