Un régulateur britannique signale des caillots sanguins liés au vaccin Oxford / AstraZeneca

Le régulateur britannique de la sécurité des médicaments a identifié plus de cas de thrombose liés au vaccin Oxford / AstraZeneca, portant le total à 30 – bien qu’il affirme que les avantages du vaccin l’emportent encore largement sur les risques.

Le pays compte principalement sur le vaccin pour mener à bien son programme de vaccination jusqu’à présent, où il est en tête de la majeure partie de l’Europe. Au 18 mars, il n’avait signalé que cinq cas de thrombose, le trouble de la coagulation sanguine qui inquiétait les régulateurs dans toute l’UE.

Mais le dernier rapport, publié jeudi par l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA), a déclaré qu’au 24 mars, il avait reçu 22 rapports de thrombose du sinus veineux cérébral, ainsi que 8 rapports d’autres événements de thrombose, sur 18,1 millions de doses administrées.

« Le nombre et la nature des effets indésirables suspectés rapportés jusqu’à présent ne sont pas inhabituels en comparaison avec d’autres types de vaccins couramment utilisés », a écrit la MHRA.

<< Sur la base de cet examen en cours, les avantages des vaccins [both AstraZeneca and BioNTech/Pfizer] contre le COVID-19 continuent de l'emporter sur tous les risques et vous devriez continuer à vous faire vacciner lorsque vous y êtes invité », a-t-il ajouté.

Le rapport met le Royaume-Uni plus en ligne avec d’autres pays européens qui ont enregistré une thrombose, parfois mortelle, comme un effet secondaire potentiel du vaccin Oxford / AstraZeneca.

L’Allemagne, par exemple, a signalé 31 cas suspects, ce qui a conduit à suspendre l’utilisation du vaccin chez les moins de 60 ans. Le comité de vaccination de l’Institut Robert Koch, l’agence nationale de lutte contre les maladies, recommande désormais aux personnes de moins de 60 ans. des 60 personnes qui ont déjà reçu une dose du vaccin Oxford / AstraZeneca reçoivent une deuxième dose d’un vaccin à ARNm tel que BioNTech / Pfizer à la place pour terminer leur série de vaccins.

La MHRA a déclaré qu’aucun événement lié à la thrombose n’avait été signalé pour le vaccin BioNTech / Pfizer.

Cependant, il a ajouté que « les avantages des vaccins contre le COVID-19 continuent de l’emporter sur tous les risques et vous devriez continuer à vous faire vacciner lorsque vous y êtes invité ».

