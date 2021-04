Boris Johnson était «  un caillot shambolique et sans vergogne  », déclare un ancien collègue

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a été critiqué comme un «caillot égoïste, mal discipliné, shambolique et éhonté» dans les mémoires de Sir Alan Duncan, qui était l’adjoint de Johnson lorsqu’il était ministre des Affaires étrangères.

Dans le journal coloré, qui est sérialisé dans le Daily Mail, Duncan, un ancien ministre de l’Europe et des Amériques, qualifie Johnson de sauvage comme «un clown, un ego égocentrique, un bouffon embarrassant, avec un esprit désordonné et sous zéro jugement diplomatique. »

«Il est une tache internationale sur notre réputation», ajoute le journal.

Au cours d’une dispute enflammée sur un rapport de presse selon lequel les diplomates le traitaient comme une «blague internationale», Johnson aurait demandé: «Pourquoi dites-vous qu’ils ne me prennent pas au sérieux? Duncan dit qu’il a secoué la tête et a répondu: « Regarde juste dans le miroir! »

Duncan a été le premier député conservateur ouvertement gay et a servi dans le gouvernement sous trois premiers ministres. Il a démissionné de son poste ministériel le 22 juillet 2019, après que Johnson soit devenu Premier ministre.

Duncan a soutenu «Remain» lors du référendum sur le Brexit et a qualifié le résultat final de «colère» de la classe ouvrière britannique. Johnson a été l’un des principaux militants pour le vote sur le Brexit.

Le premier ministre actuel n’est pas le seul politicien visé dans les mémoires.

Son prédécesseur, Theresa May, était «en bois et sur la défensive, comme un lapin effrayé», lors de la campagne électorale menée un an après le référendum, a déclaré Duncan. «Nous nous sommes engagés dans la politique de la personnalité – sans aucune personnalité», écrivait-il dans son journal à l’époque, qualifiant May de «découpage en carton».

Tout en soutenant publiquement le gouvernement de May, Johnson la méprisait en privé, a écrit Duncan. « Je pense qu’il est juste derrière elle, pour la pousser d’une falaise. »

Dans d’autres passages notables, l’ancien ministre décrit Priti Patel, l’actuel ministre de l’Intérieur comme «une personne du rien» et «un cauchemar complet et absolu».

Michael Gove, un autre architecte clé du Brexit est caractérisé comme «un monstre onctueux qui génère sa propre publicité, un cinglé farfelu qui est à la fois peu attrayant et indigne de confiance».

Le titre du livre « In The Thick Of It » est une référence à une série télévisée politique britannique satirique de 2005, mettant en vedette le docteur malcolm Tucker, devenu une figure culte.