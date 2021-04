Situation délicate alors que le Brexit retarde la production de sculptures à Dublin

La production d’une sculpture pour le socle O’Connell à l’extérieur de l’hôtel de ville de Dublin a été retardée en raison de difficultés liées au Brexit pour trouver la colle appropriée.

L’artiste de Dublin Alan Phelan a été chargé l’année dernière par le conseil municipal de Dublin de créer une sculpture pour le socle en granit de Dame Street qui soutenait autrefois une statue de Daniel O’Connell. Le socle, tout en portant le nom du grand homme politique irlandais, est vacant depuis que la statue a été déplacée à l’intérieur de l’hôtel de ville il y a 150 ans.

Phelan a remporté la commande de 50 000 € Sculpture Dublin pour sa pièce intitulée RGB Sconce, une «applique» rouge, verte et bleue de 5 m de haut – un type de bougeoir – «faisant référence au plâtre en stuc et à l’architecture géorgienne, et symbolisant l’espoir sous la forme d’une torche ou flamme éternelle », a déclaré le conseil.

La sculpture devait être achevée en juin 2021, a ajouté le conseil, mais des «défis» affectaient le calendrier de production.

Une illustration de la sculpture d’Alan Phelan appelée RGB Sconce prévue pour le socle en granit sur Dame Street, Dublin.



Alors que certains d’entre eux concernaient l’accès à des ateliers en studio pendant les restrictions de Covid-19 Niveau 5, selon le conseil, «le Brexit et les coûts supplémentaires qui en résultent pour importer de la colle de conservation spécialisée en provenance du fournisseur britannique de l’artiste» avaient représenté un défi de taille pour le chronologie.

« Je me suis retrouvé piégé dans une boucle du Brexit, une sorte de trou noir logistique », a déclaré Phelan.

«J’ai essayé de commander la colle comme d’habitude, et c’est une quantité assez importante dont j’ai besoin, de 50 à 70 kg, et j’ai découvert qu’il y aurait un tarif, mais je n’ai pas pu savoir quel serait le tarif.

«J’ai passé plusieurs semaines à rebondir entre différents douaniers, essayant d’obtenir une réponse. Finalement, il s’est avéré que cela allait ajouter 30% au coût de la colle. «

Phelan a déclaré que son budget de colle pour le travail était de 500 à 600 €, mais que les tarifs liés au Brexit allaient pousser le coût au-dessus de 1000 €. «Ce n’est pas n’importe quelle colle, c’est une colle de très haute qualité pour la conservation».

Il doit être très durable, résistant aux intempéries et résistant aux couleurs. Phelan teste actuellement un produit d’origine irlandaise pour voir s’il peut offrir une performance similaire, et il est optimiste quant aux perspectives de succès.

«Ce sera environ la moitié du prix, et je soupçonne que tout est fabriqué dans la même usine en Allemagne de toute façon.»

Le conseil espère que les travaux pourraient maintenant être terminés en août. Phelan a dit que c’était probablement une date réaliste. «Je ne vise pas une date précise. Je veux juste y arriver.