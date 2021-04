Le parlement du Kosovo choisit le réformiste Vjosa Osmani comme président

L’avocat réformiste Vjosa Osmani a été élu président du Kosovo pour un mandat de cinq ans.

Juriste de 38 ans formé aux États-Unis, Osmani était déjà président par intérim après la démission de Hashim Thaçi l’année dernière pour faire face à des accusations de crimes contre l’humanité.

«Nous serons éternellement reconnaissants à ceux qui soutiennent le Kosovo à travers la liberté et l’indépendance et la création de l’État. Aujourd’hui, nous leur demandons de se tenir à nos côtés dans nos objectifs communs d’intégration rapide dans les structures euro-atlantiques », a déclaré Osmani lors de son discours de victoire.

Osmani a remporté 71 voix sur les 82 députés présents. Des représentants de la minorité ethnique serbe et des membres du parti des anciens combattants de la guérilla de Thaçi ont boycotté l’élection.

«Félicitations à Vjosa Osmani pour son élection à la présidence, et aux députés qui ont accompli leur devoir en tant que membres de l’Assemblée», l’ambassadeur des États-Unis au Kosovo Philip Kosnett tweeté.

Osmani est un partenaire de coalition du Premier ministre du Kosovo Albin Kurti et de son parti réformiste social-démocrate Vetëvendosje, qui a remporté une victoire écrasante aux élections législatives de cette année.

Le Kosovo a déclaré son indépendance de la Serbie en 2008. Maintenant que la coalition réformiste d’Osmani et Kurti est au pouvoir, ils seront confrontés non seulement à la pandémie COVID-19 et à la campagne de vaccination, mais aussi à l’apaisement des tensions politiques avec la Serbie qui découlent des guerres yougoslaves.