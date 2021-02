Les États-Unis mènent une frappe aérienne en Syrie après des attaques à la roquette

Le président a choisi l’option «intermédiaire» parmi un large éventail d’options militaires, selon un haut responsable de la défense. Au cours de l’opération, des avions de combat américains ont largué sept bombes de précision de 500 lb sur sept cibles, a déclaré la personne. Toutes les bombes ont atteint leurs cibles, un passage utilisé par les milices pour déplacer des armes et d’autres marchandises à travers la frontière. Les fonctionnaires s’attendent à des pertes minimes.

Les cibles ont été choisies sur la base de leur affiliation avec les groupes de milices que les responsables pensent avoir exécuté les attaques en Irak, a déclaré le responsable.

Les frappes aériennes ont été conçues pour nuire à la capacité de la milice à mener de futures attaques, a déclaré un deuxième responsable de la défense à POLITICO. L’armée américaine a mené seule l’opération, sans l’aide des alliés.

Cependant, Kirby a déclaré que les États-Unis avaient mené la grève « en même temps que des mesures diplomatiques, y compris des consultations avec les partenaires de la Coalition ».

« L’opération envoie un message sans ambiguïté: le président Biden agira pour protéger le personnel américain et de la coalition », a déclaré Kirby. «Dans le même temps, nous avons agi de manière délibérée qui vise à désamorcer la situation globale à la fois dans l’est de la Syrie et en Irak.»

Reuters a d’abord rapporté la nouvelle.

La frappe de représailles intervient plus d’une semaine après qu’une douzaine de roquettes, soupçonnées d’être liées à une milice soutenue par l’Iran, ont ciblé les forces de la coalition à l’extérieur de l’aéroport international d’Irbil, tuant un entrepreneur non américain et blessant neuf autres personnes, dont cinq Américains.

Puis, samedi, au moins quatre roquettes ont frappé la base aérienne de Balad, qui abrite des entrepreneurs américains qui fournissent un soutien à la flotte irakienne d’avions de combat F-16 de fabrication américaine, blessant une personne.

Et lundi, deux roquettes sont tombées près de l’ambassade américaine à Bagdad, à l’intérieur de la zone verte. Aucune blessure ni victime n’a été signalée.

Biden a d’abord été critiqué pour ne pas avoir immédiatement blâmé les attaques contre l’Iran, qui a fréquemment mené des frappes similaires contre les troupes américaines et de la coalition en Irak. Certains ont été mortels.

La décision de frapper en Syrie au lieu de l’Irak a probablement été prise pour éviter de causer des problèmes au gouvernement irakien, qui reste un partenaire dans la lutte contre le terrorisme contre l’EI, a déclaré Mick Mulroy, ancien responsable du Pentagone qui a supervisé les questions du Moyen-Orient. Mulroy a conseillé l’équipe Biden lors de la transition au Pentagone.

Les frappes étaient probablement « calculées et échelonnées » pour éviter toute escalade, tout en envoyant un message selon lequel « l’utilisation par l’Iran de milices comme mandataires ne leur permettra pas d’échapper à la responsabilité », a ajouté Mulroy.

La grève de jeudi intervient alors que l’administration Biden s’efforce de reprendre les négociations avec l’Iran après le retrait de l’ancien président Trump de l’accord nucléaire de 2015, provoquant une escalade des tensions entre Washington et Téhéran.

Les États-Unis maintiennent 900 soldats en Syrie et n’ont pas de plans immédiats pour en réduire le nombre, selon deux autres responsables de la défense. Les troupes sont là pour soutenir les forces locales combattant les restes de l’Etat islamique, mais aussi pour servir de tampon contre l’influence iranienne.