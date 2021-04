Cinq tirés de la mer après la mobilisation du personnel de sauvetage de Cork

Un adulte et quatre adolescents se remettent dimanche soir après avoir été arrachés de la mer au large de l’est de Cork à la suite d’une opération de sauvetage impliquant les garde-côtes irlandais et la RNLI.

Les cinq personnes ont été jetées dans la mer à environ 1 km au sud de l’île de Capel, au large de Knockadoon Head, dans l’est de Cork, lorsque leurs deux dériveurs GP14 ont chaviré dans une mer agitée.

L’alarme a été déclenchée à 15 h 20 lorsqu’une balise de localisation personnelle appartenant à l’un des cinq a été activée et le centre de coordination de sauvetage maritime de la Garde côtière irlandaise à Dublin a répondu.

L’hélicoptère de la Garde côtière, Rescue 117, a été chargé de Waterford tandis que la Garde côtière de Youghal a également répondu et s’est dirigée vers Knockadoon Head, à environ 18 km.

Pendant ce temps, l’Irish Lights Vessel, Granuaile, qui était à 8 km, s’est également rendu sur les lieux pour aider après que la Garde côtière a lancé un appel à tous les navires de la région pour l’aider.

Le centre de coordination de sauvetage maritime de la Garde côtière irlandaise avait également chargé Youghal RNLI d’aider et le bateau de sauvetage côtier s’est rapidement rendu dans la région.

Youghal RNLI a été le premier sur les lieux et a tiré tous les cinq de la mer à bord de leur semi-rigide de classe Atlantic 85. Ils ont ensuite été amenés à terre à Knockadoon Pier.

Médicalement évalué

L’autorité de lancement adjointe de Youghal RNLI, Mark Nolan, a confirmé que tous les cinq, qui sont de la région, ont été médicalement évalués par le treuil sur Rescue 117 sur le quai.

Les cinq hommes, un homme dans la soixantaine et deux garçons et deux filles entre le début et le milieu de l’adolescence, ont été évalués de manière plus approfondie par des ambulanciers paramédicaux et tout s’est bien passé. Ils n’avaient pas besoin d’être hospitalisés.

M. Nolan a déclaré que les cinq étaient dans l’eau pendant environ 30 minutes et bien que la température de l’eau n’était que d’environ 10 degrés, ils allaient bien.

«Heureusement, les cinq victimes portaient des gilets de sauvetage. . . et nous avons pu les atteindre rapidement.