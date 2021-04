La police utilise un canon à eau alors que des jeunes nationalistes et loyalistes s’affrontent aux points chauds de Belfast

Il y a eu d’autres troubles et violences à Belfast jeudi soir malgré les appels au calme des gouvernements irlandais et britannique, de la Maison Blanche et de l’exécutif d’Irlande du Nord.

Jeunes nationalistes et loyalistes se sont affrontés aux interfaces à l’ouest de la ville. La police utilisait des canons à eau pour tenter de maîtriser la situation. Après de graves ennuis mercredi soir, le Taoiseach Micheál Martin et le Premier ministre britannique Boris Johnson se sont exprimés et ont appelé à mettre fin aux troubles, qui font rage principalement dans les régions loyalistes du Nord depuis le week-end dernier.

Les ministres de Stormont ont conjointement condamné les scènes comme «déplorables» et ont appelé à la fin des troubles, qui ont été liés au mauvais sentiment dans les communautés unionistes et loyalistes au sujet du protocole post-Brexit en Irlande du Nord et de la décision de ne poursuivre personne pour Covid. 19 manquements aux règles lors des funérailles du républicain Bobby Storey.

La Maison Blanche s’est dite «préoccupée par la violence» dans le Nord et «nous nous joignons aux dirigeants britanniques, irlandais et nord-irlandais dans leur appel au calme».

« Nous nous félicitons des dispositions de l’accord de commerce et de coopération UE-Royaume-Uni et du protocole de l’Irlande du Nord, qui contribuent à protéger les acquis de l’accord Belfast / Vendredi saint », a déclaré la secrétaire de presse Jen Psaki.

Le secrétaire de l’Irlande du Nord, Brandon Lewis, a décrit comme des adultes «méprisables» perçus comme encourageant des enfants d’à peine 13 ans à se livrer à «la brutalité et le hooliganisme» pendant les émeutes.

Points d’éclair sectaires

Il a dit qu’il était «assez triste et assez horrible» que des personnes âgées incitent les jeunes à charger des points d’éclair sectaires pendant l’escalade de la violence de rue liée à la montée des tensions loyalistes.

«Les mots me manquent sur ce qui se passe dans l’esprit d’un adulte pour encourager un enfant de 13 ans à se comporter de cette façon», a-t-il déclaré lors d’un briefing avec des journalistes après avoir pris l’avion pour parler aux dirigeants communautaires, politiques et religieux. M. Lewis a également appelé le Conseil des communautés loyalistes, qui représente les vues des paramilitaires loyalistes, à condamner les troubles, qui ont fait plus de 50 blessés au PSNI. Rejetant les suggestions selon lesquelles le rôle de son gouvernement conservateur dans la mise en place d’une frontière le long de la mer d’Irlande dans le cadre de l’accord sur le Brexit était à blâmer, M. Lewis a déclaré que les raisons des troubles étaient «plus compliquées qu’une question particulière».

Mais il «admet absolument qu’il y a de vrais défis autour de la [Northern Ireland] protocole « et ce que les gens de la communauté syndicaliste / loyaliste ressentent à propos du protocole, à la fois en termes d’impact et de sentiment d’identité ». Londres et Bruxelles continuaient à négocier sur «les problèmes et les défis», a-t-il ajouté, et «nous allons régler ce problème. . . Nous ferons ce que nous devons faire pour obtenir le bon résultat pour le peuple d’Irlande du Nord. »