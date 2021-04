Pas de hurleurs irlandais, curieusement, mais le langage corporel du prince Philip avec McGuinness a raconté une histoire

Le prince Philip, duc d’Édimbourg, décédé à 99 ans, aurait inventé le mot «dontopédalogie» en s’adressant au British General Dental Council en 1960. Il l’a décrit comme «la science d’ouvrir la bouche et d’y mettre le pied, ce que j’ai pratiqué pendant de nombreuses années».

En fait, chaque fois qu’il laissait tomber son dernier clanger, certains journaux de Fleet Street se réjouissaient de dépoussiérer et de republier leurs listes des «100 plus grands hurleurs du prince Philip».

Curieusement, bien qu’il ait fait des dizaines de gaffes lors de ses voyages à travers le monde avec et sans sa femme, la reine Elizabeth II, il semble avoir été relativement exempt de solécisme lors d’une vingtaine de visites royales en Irlande du Nord et d’une visite royale en République. . D’une manière ou d’une autre, en Irlande, il a freiné sa tendance notoire à la franchise et à l’irascibilité.

Le duc a fait son devoir, debout avec sa femme et en passant par les protocoles d’engagement avec Martin McGuinness et le premier ministre du DUP de l’époque, Peter Robinson.

Ou peut-être que ceux des sujets loyaux et parfois moins fidèles de la reine qu’il a rencontrés au cours de ces décennies étaient si discrets qu’ils ont décidé de ne pas le vanter pour les indiscrétions verbales qu’il aurait commises sur le sol irlandais.

Le plus loin qu’il soit allé publiquement était une plaisanterie très légère, faisant remarquer à une femme qui lui avait dit que le verre dans sa main contenait de l’eau, «je dirais que c’est un double gin», ou dire à un homme qui a fait remarquer que c’était sa deuxième réunion. lui, pour «retourner au bout de la file d’attente et tu pourras venir me rencontrer une troisième fois». À peine les gros titres des tabloïds.

Mais il y a eu un événement où il aurait pu être pardonné d’être franc. C’est à ce moment-là qu’il a rencontré Martin McGuinness au Lyric Theatre de Belfast en 2012 pour la première poignée de main historique entre le vice-premier ministre du Sinn Féin et la reine Elizabeth.

En juillet 1979, l’IRA a assassiné l’oncle du prince Philip, Lord Louis Mountbatten à Mullaghmore, Co Sligo, quand il a fait exploser une bombe à bord de son bateau Shadow V. Les adolescents Paul Maxwell, d’Enniskillen, et Nicholas Knatchbull, ainsi que sa grand-mère Lady Brabourne, ont également été tués dans cette attaque.

Poignée de main: Martin McGuinness et Peter Robinson attendent de rencontrer la reine Elizabeth en 2012. Photographie: Paul Faith / WPA Pool / Getty



Le prince Philip était également lié au tsar Nicolas II de Russie, qui avec sa femme, Alexandra, et leurs cinq enfants, Olga, Tatiana, Maria, Anastasia et Alexei, ont été anéantis par les troupes bolcheviques en 1918. En 1967, il a fait remarquer qu’il le ferait. «J’aime beaucoup aller en Russie – bien que les bâtards aient assassiné la moitié de ma famille».

On aurait pu s’attendre à une telle déclaration similaire de sa part à propos de sa rencontre avec McGuinness, étant donné que le chef républicain pourrait avoir participé à la planification de l’attentat de Mullaghmore. Mais non, le duc a fait son devoir, se tenant avec sa femme et passant par les protocoles d’engagement avec McGuinness et le premier ministre du DUP de l’époque, Peter Robinson, le président Michael D Higgins supervisant également les procédures.

Les doutes qu’il a pu entretenir, il les a gardés dans l’intimité de sa famille et de ses amis.

Mais il y a eu un bref moment où McGuinness s’est dirigé vers le prince Philip comme pour engager une conversation avec lui, mais le duc s’est presque éloigné de lui, faisant rapidement son chemin pour être aux côtés de la reine.

Ce langage corporel a raconté sa propre histoire, tout comme le langage corporel de McGuinness, qui a semblé brièvement ébranlé, bien qu’il ait rapidement masqué toute agacement qu’il aurait pu ressentir. Mais, comme l’a noté un observateur, cela aurait difficilement pu être décrit comme un camouflet clair: le prince Philip avait un travail à faire, et il l’a fait.

Poignée de main: Martin McGuinness et la reine Elizabeth se saluent en 2012. Photographie: Paul Faith / WPA Pool / Getty



Encore une fois, le prince Philip était le mari de soutien lorsqu’il a accompagné la reine Elizabeth pour sa première visite d’État historique à la République, en mai 2011. Cette tournée de quatre jours, qui comprenait le dépôt d’une gerbe aux morts de 1916 au Jardin du Souvenir à Dublin, ainsi qu’un voyage à Croke Park, a été considéré comme un moment fort pour exorciser certains démons historiques et renforcer les relations anglo-irlandaises.

Les projecteurs principaux, bien sûr, étaient sur la reine, mais le prince Philip a recueilli une certaine couverture et de la sympathie, pour la façon dont il a regardé une pinte parfaite de plaine quand il a visité le Guinness Storehouse à Dublin – une pinte qui pour des raisons de protocole particulières ( toute cette publicité gratuite, peut-être?) qu’il ne pouvait pas savourer, du moins pas à ce moment-là.

Guinness Storehouse: le prince Philip regarde une pinte de plaine à Dublin en 2011. Photographie: Pool / Getty



Au fil des ans, il y a eu des commentaires et de la publicité sur sa relation avec feu Sacha Hamilton, la duchesse d’Abercorn, dont le siège de la famille est à Barons Court, près de Newtownstewart dans le comté de Tyrone. Il était un visiteur de Barons Court, les deux partageant un intérêt commun pour le travail du psychiatre et psychologue suisse Carl Jung.

Selon une nécrologie du Daily Telegraph de la duchesse en 2018, elle a déclaré à l’auteur Gyles Brandreth que le prince Philip était un «homme très spécial» et que le leur était une «amitié passionnée, mais la passion était dans les idées».

Le prince Philip était connu comme un homme avec une mèche courte, mais lors de ses visites en Irlande du Nord, où des mèches courtes souvent littérales s’appliquaient, il semblait conscient qu’il devait être prudent dans ses commentaires et dans ses actions. De même, lors de ces visites, il n’a jamais exposé publiquement le sentiment d’irritation et de frustration et parfois à peine réprimé la fureur qui faisait partie de son personnage.

Tournée du couronnement: le prince Philip avec la reine Elizabeth en Irlande du Nord en juillet 1953. Photographie: Haywood Magee et Carl Sutton / Picture Post / Getty



En substance, il était le prince consort respectueux de sa femme. Cela s’appliquait de leur première visite en Irlande du Nord ensemble, en mai 1949, alors qu’Elizabeth était encore princesse, à quatre ans plus tard, lorsqu’ils se rendirent à nouveau dans le Nord, cette fois lors d’une visite de couronnement, et lors de tous les futurs voyages.

La majorité des visites ont eu lieu pendant la période du processus de paix des années 90 jusqu’au millénaire et jusqu’aux premières décennies du XXIe siècle. Certains de ces voyages étaient également liés à son auto-développement Duke of Edinburgh Awards, que des milliers d’étudiants, catholiques et protestants, ont achevés en Irlande du Nord depuis leur création, en 1956.

Au cours de ces nombreuses années, le prince Philip a visité les six comtés d’Irlande du Nord, visitant des hameaux, des villages, des villes et des villes et rencontrant des milliers de personnes aux côtés de sa femme. Ce qui est remarquable à propos de cette multitude d’engagements, c’est que, contrairement à d’autres pays et à d’autres rassemblements, il n’a rien fait, intentionnellement ou non, pour éclipser sa femme ou bouleverser les relations anglo-irlandaises ou unioniste-nationalistes.