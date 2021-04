Covid-19: 34 décès supplémentaires et 473 nouveaux cas signalés

Le médecin en chef par intérim, le Dr Ronan Glynn, a averti que toute personne exposée à Covid-19 pendant le week-end de Pâques sera désormais la plus contagieuse et que toute personne présentant des symptômes devrait s’isoler et contacter son médecin.

Son appel est venu parallèlement aux informations faisant état de 34 autres décès liés à Covid vendredi et de 473 nouveaux cas confirmés.

Les données du Centre de surveillance de la protection de la santé (HPSC) portent à 4 769 le nombre de décès dus à une pandémie dans la République et à 240 192 le nombre de cas depuis son apparition.

Les derniers décès comprenaient trois ce mois-ci, quatre en mars, 19 en février, cinq en janvier et trois en décembre ou avant.

L’âge médian des personnes décédées était de 81 ans, avec une tranche d’âge globale de 33 à 96 ans.

Vendredi à 8 heures du matin, 212 personnes étaient soignées à l’hôpital dont 53 en réanimation. Il y a eu 17 hospitalisations supplémentaires au cours des 24 heures précédentes.

La légère majorité des nouveaux cas concernaient des femmes (247, soit 52%), tandis que 76% avaient moins de 45 ans. L’âge médian est de 29 ans.

Comme d’habitude, Dublin a représenté la plupart des nouveaux cas avec 229, suivi de Kildare (32), Mayo (21), Meath (19), Donegal (30) et les 142 autres, répartis dans 19 autres comtés.

L’équipe nationale d’urgence de santé publique a déclaré qu’au 6 avril, 961 887 doses de vaccin avaient été administrées, réparties en 679 844 premières doses et 282 043 secondes doses.

«Toute personne exposée à Covid-19 pendant le week-end de Pâques sera désormais à son niveau le plus contagieux – veuillez isoler et contacter votre médecin généraliste pour organiser un test si vous présentez des symptômes de Covid-19», a déclaré le Dr Glynn.

.

Nouveaux centres de test

Auparavant, il a été rapporté que quatre nouveaux centres de test sans rendez-vous Covid-19 ouvriraient samedi suite au succès d’autres centres de ce type ouverts au cours des quinze dernières semaines.

Deux seront à Dublin et un chacun à Waterford et Limerick

Les nouveaux centres seront à Cumann Naomh Peregrine, Blakestown Road, Mulhuddart, Dublin 15; au complexe sportif de Ballyfermot, 33-39 Gurteen Road, Redcowfarm, Dublin 10; St Joseph’s Health Campus, 3 Mulgrave Street, Limerick et au WIT College Street Campus, Cork Road, Waterford.

Le centre de Limerick ouvrira pendant six jours tandis que les trois autres resteront ouverts pendant sept jours. Ils seront ouverts de 11h à 19h tous les jours.

Une promenade dans le centre de test déjà en activité à Coláiste Eoin, Cappagh Road, Finglas, Dublin, restera ouverte jusqu’à 19 heures dimanche.

Vendredi, le HSE propose également des tests sans rendez-vous gratuits aux étudiants de troisième niveau de l’University College Cork.

Les centres sont destinés aux personnes âgées de plus de 16 ans sans symptômes de Covid-19 et on espère qu’ils détecteront des cas de virus, y compris toute nouvelle variante qui circule dans la communauté.

Le HSE continue d’ouvrir des centres sans rendez-vous asymptomatiques dans les zones où le nombre de cas positifs est particulièrement élevé. « L’augmentation du nombre de personnes que nous testons nous aidera à mieux comprendre comment et pourquoi le virus se propage plus rapidement dans certaines régions », a-t-il déclaré vendredi dans un communiqué.

À ce jour, les centres de test sans rendez-vous Covid-19 ont testé 25 413 personnes dans 14 centres à travers le pays.

Finglas et Blanchardstown avaient le taux de positivité au test le plus élevé de plus de 4 pour cent, le taux de positivité moyen étant de 2,6 pour cent.

À ce jour, 635 cas de Covid-19 ont été identifiés par les centres.

Ils étaient destinés à ceux qui étaient asymptomatiques, mais la moitié de ceux qui ont été testés positifs présentaient des symptômes et 40% ont été identifiés par la suite comme des contacts étroits de cas confirmés.