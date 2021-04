Deux voyageurs israéliens libérés de la quarantaine hôtelière obligatoire

Deux personnes qui ont contesté leur détention en quarantaine hôtelière obligatoire ont été libérées en attendant les audiences du tribunal.

Les deux parties, un Irlandais et une Israélienne, avaient voyagé séparément d’Israël et tous deux affirment avoir été complètement vaccinés contre Covid-19 avant d’arriver en Irlande.

Israël figurait sur la liste des pays à partir desquels les voyageurs devaient entrer en quarantaine hôtelière obligatoire. Cependant, il a été supprimé à la suite d’une réunion du Cabinet vendredi.

Derek Jennings (47 ans), qui est rentré chez lui pour être avec son père gravement malade, a quitté la quarantaine hôtelière obligatoire. La Haute Cour a appris que le père de l’homme pouvait mourir à tout moment.

La femme israélienne Inbar Aviezer, qui travaille dans le domaine de la santé, a également été libérée. Elle est en quarantaine à l’hôtel depuis mercredi et est entièrement vaccinée.

«Je suis tout à fait d’accord avec le concept de la quarantaine, mais tout l’intérêt d’avoir un système de recours est qu’il doit être examiné de manière logique. J’ai fait appel pour des raisons humanitaires », a déclaré M. Jennings au europe-infos.fr peu de temps après avoir quitté le Crowne Plaza Hotel Dublin Airport à Santry.

«Mon père est vraiment, vraiment malade à l’hôpital, mais l’appel a été rejeté à deux reprises. Si ma situation ne justifie pas de motifs humanitaires, que fait-on? »

M. Jennings a déclaré qu’il était complètement vacciné et qu’il avait une «carte verte» d’Israël le montrant. Il a déclaré avoir reçu un test PCR négatif en quittant Israël et un autre dimanche matin.

«Mon avocat a sauté à travers des cerceaux pour m’aider. Je l’ai appelé hier et je suis sorti 24 heures plus tard », a-t-il dit.

M. Jennings, de nationalité irlandaise, a commencé à travailler en Israël en février et devait y rester jusqu’en mai. Il est rentré chez lui vendredi après avoir appris que son père, atteint d’un cancer, s’était évanoui et était aux soins intensifs. Il est dans un état critique et peut mourir à tout moment, a déclaré la Haute Cour.

M. Jennings, qui vit avec sa femme et ses enfants à Clondalkin, a intenté deux recours contre sa mise en quarantaine, qui ont tous deux été rejetés. Le deuxième appel a été déposé après qu’Israël a été retiré de la liste de quarantaine obligatoire des hôtels.

Ses avocats ont alors demandé à la Haute Cour d’enquêter sur la légalité de son maintien en détention sur la base de considérations humanitaires impérieuses et accablantes.

Dans un document assermenté par l’avocat de M. Jennings, Michael French, le tribunal a été informé que la société de M. Jennings, Tokyo Electron, s’était arrangée pour qu’il rentre chez lui depuis Tel Aviv et l’avait réservé à l’hôtel selon les besoins.

Le tribunal a appris qu’aucun membre de la famille de M. Jennings n’était autorisé à aller aux soins intensifs pour être avec son père, mais qu’ils espéraient pouvoir passer un peu de temps avec lui si son état se détériorait davantage.

En plus d’argumenter que sa détention était disproportionnée et illégale dans les circonstances de l’affaire, ses avocats ont également fait valoir que la législation sur la mise en quarantaine était inconstitutionnelle.

Mme la juge Miriam O’Regan a accepté de diriger une enquête sur la légalité de la détention de M. Jennings et a ajourné l’affaire jusqu’à lundi matin.

‘Détenu illégalement’

Le cas de Mme Aviezer sera également entendu lundi. Conformément aux exigences de la loi sur la santé (amendement) 2021, elle était en quarantaine à l’hôtel Holiday Inn Express près de l’aéroport de Dublin depuis mercredi après avoir pris un vol en provenance d’Israël.

Elle conteste la constitutionnalité de sa mise en quarantaine en vertu de l’article 40.4.2, qui permet une audience devant la Haute Cour sur la justification légale de toute détention.

Elle a été entièrement vaccinée contre Covid-19 et a également subi deux tests PCR négatifs. Elle affirme qu’elle est détenue illégalement. Mme Aviezer déménage en Irlande pour travailler en tant que professionnelle de la santé et pour être avec son fiancé.

À la Haute Cour samedi matin, le juge Senan Allen a ordonné que l’affaire soit entendue devant la présidente de la Haute Cour, Mme la juge Mary Irvine, lundi matin.

L’État était représenté par Michael Cush SC et son conseil était Conor Power SC. M. Cush a déclaré que l’État soutiendrait que la quarantaine obligatoire est fondamentalement différente des autres formes de détention normalement contestées en vertu de l’article 40 de la Constitution.