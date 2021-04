Laschet demande une décision rapide sur le candidat à la chancelière alors que les dirigeants de la CDU / CSU se réunissent

La direction du groupe au pouvoir CDU / CSU s’est réuni dimanche pour des entretiens, le nouveau chef de la CDU, Armin Laschet, l’exhortant à se prononcer «très rapidement» sur un candidat à la chancelière pour les élections générales de septembre.

L’Union chrétienne-démocrate de centre-droit (CDU) et son parti frère bavarois, l’Union chrétienne-sociale (CSU) «feraient très bien de prendre la décision ensemble. Et très rapidement », a déclaré Laschet chaque semaine au BILD am Sonntag. Il a refusé de donner une date précise pour la décision, mais a déclaré: « Si je prends en compte l’humeur à travers la CDU, la décision devrait venir très rapidement. »

L’alliance CDU / CSU fait face à des pressions internes pour décider rapidement d’un candidat principal pour les élections du 26 septembre alors que ses votes chutent et que le parti vert, deuxième, doit choisir son candidat principal le 19 avril. La chancelière sortante de la CDU, Angela Merkel, a a déclaré qu’elle ne se présenterait plus aux élections.

Les commentaires de Laschet viennent avant une réunion à huis clos du comité exécutif du groupe parlementaire CDU / CSU dimanche, à laquelle Laschet, le leader de la CSU Markus Söder et Merkel participeront pour «discuter des problèmes actuels et futurs», selon une annonce. Laschet et Söder sont les principaux rivaux pour le poste de candidat.

Ralph Brinkhaus, le chef du groupe parlementaire CDU / CSU, a déclaré dimanche qu’il y avait «un grand intérêt» à prendre une décision sur le candidat à la chancelière «rapidement».

Pourtant, Laschet a nié les spéculations selon lesquelles une décision pourrait venir de la réunion de dimanche. «La réunion du cercle de leadership le plus proche du groupe était prévue depuis des mois», a-t-il déclaré. «Il s’agit de la crise corona et des grandes tâches auxquelles nous devons tous faire face chaque jour et qui nous attendent.»

Söder a déclaré jeudi à l’hebdomadaire allemand Spiegel que toute décision concernant le candidat doit prendre en compte la popularité des candidats – ce qui lui serait bénéfique car il bénéficie d’une cote beaucoup plus élevée que Laschet parmi les électeurs allemands. Laschet a minimisé sa faible cote de popularité, disant à Bild am Sonntag qu’il avait réussi à rassembler le parti depuis qu’il avait remporté la direction du parti en janvier et qu’il «obtenait beaucoup de soutien».

Le soutien des sondages à la CDU / CSU est passé de 36% en janvier à 27%, tandis que les Verts ont amélioré leur note de 19 à 22%.

Laschet a également déclaré qu’il défendait la continuité avec les objectifs politiques de Merkel: «Je suis d’accord avec la chancelière depuis des années sur des questions politiques fondamentales – du sauvetage de l’euro à la politique des réfugiés. Même lorsque le conflit avec la CSU s’est intensifié il y a deux ans à cause d’une politique européenne des réfugiés. Une telle rupture ne doit jamais se répéter.

Ces commentaires ont été un revers contre Söder, qui s’est rebellé à plusieurs reprises contre la politique des réfugiés de Merkel et a joué un rôle clé dans une lutte politique croissante en juin 2018 qui menaçait de faire tomber le gouvernement.

Parlant de la bataille contre la pandémie de coronavirus, un autre problème de division dans la politique allemande, Laschet a préconisé un arrêt précoce de la priorisation de l’âge pour la vaccination, une fois que les personnes les plus âgées et les plus vulnérables ont été piégées, pour permettre à tous les adultes intéressés de prendre rendez-vous pour la vaccination.

«Lorsque les grandes quantités de vaccins arrivent à la fin du printemps, les priorités de vaccination devraient baisser et la vaccination devrait être ouverte à tout le monde», a-t-il déclaré. «Ce serait un élément important pour construire le pont vers un été avec beaucoup plus de liberté.»