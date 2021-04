Un professeur de Trinity appelle le maître de Coombe à démissionner pour «  scandale des vaccins  »

Un professeur de médecine du Trinity College de Dublin a appelé le maître de l’hôpital Coombe à démissionner à la suite de la controverse sur les membres de la famille du personnel recevant les vaccins Covid-19.

Le professeur Deirdre Murphy, responsable de l’obstétrique à Trinity et consultant au Coombe, a déclaré au conseil d’administration de la maternité de Dublin dans une lettre la semaine dernière que le professeur Michael O’Connell avait commis de «graves erreurs de jugement» avec la vaccination de 16 parents de personnel avant les groupes prioritaires à la fin du 8 janvier.

Elle a déclaré qu’il «ne suscite plus le respect de ses collègues» suite au «scandale des vaccins» et à la publication de la revue indépendante du conseil d’administration de l’hôpital ce mois-ci.

Ses erreurs de jugement ont été «aggravées par la manière dont il a tenté de déplacer la responsabilité de ses actes», a-t-elle déclaré.

Le professeur O’Connell a déclaré à l’examen que la décision de vacciner les membres de la famille n’était pas la sienne, mais qu’elle avait été prise par consensus par un groupe de 11 consultants et membres du personnel en conversation.

L’examen de Brian Kennedy SC a également révélé que le professeur O’Connell ne faisait pas obstacle à un autre consultant de l’hôpital, le Dr Carmen Regan, qui emportait des doses chez lui pour vacciner les membres de la famille.

Dans sa lettre du 7 avril, le professeur Murphy a déclaré que le maître avait «la responsabilité globale des événements liés à la vaccination des membres de la famille à l’hôpital et au domicile d’un consultant».

«Ce comportement a été porté à l’attention du Conseil médical et est susceptible de justifier un processus d’examen. Il doit se tenir à l’écart dans le meilleur intérêt de l’hôpital », a-t-elle écrit.

«Il est de la responsabilité du conseil d’administration de tenir le Dr O’Connell responsable de ses actions en tant que maître / PDG. Le conseil n’a pas rempli son devoir et, contrairement à la déclaration récente, il manque à sa responsabilité de défendre les valeurs fortes de cet hôpital communautaire.

«Il existe une politique de« divulgation ouverte »au sein de l’hôpital qui exige la transparence lorsque les choses tournent mal avec les patients», a écrit le professeur Murphy.

Travailleurs de première ligne

«Comment peut-on s’attendre à ce que les jeunes médecins, sages-femmes et infirmières divulguent leurs erreurs cliniques si le maître / PDG n’assume pas la responsabilité de son propre manque de jugement?»

Elle a déclaré que 39 étudiants en médecine étaient prêts à être vaccinés dans la nuit et que les agents de santé de première ligne dans les domaines de la sage-femme, de l’échographie et de la physiothérapie étaient également «négligés» et «ont dû attendre plusieurs semaines pendant le pic de la pandémie pour la prochaine série de vaccinations». .

Elle a également demandé comment le conseil d’administration pouvait dire avec confiance que les 16 membres de la famille étaient les seules personnes vaccinées dans le désordre lorsque 120 personnes non identifiées par le groupe hospitalier communautaire HSE local avant leur arrivée ont été vaccinées au Coombe sans documentation officielle.

En réponse à une série de questions au conseil d’administration et au capitaine de Coombe, une porte-parole de l’hôpital a déclaré que, conformément à sa récente déclaration sur la controverse, l’hôpital «prend ce qui s’est passé extrêmement au sérieux et a lancé un processus pour en traiter les implications».

Elle a déclaré que «des actions et des mesures clés sont mises en œuvre pour garantir qu’un tel incident ne puisse plus se reproduire et que les directives et protocoles de l’hôpital seront améliorés avec un accent particulier sur l’intégration de nos valeurs fortes en tant qu’hôpital bénévole communautaire».