Miriam Lord: la banque centrale recommande une dose de vitamine D pour le gang Davy

Le processus normal est trop bon pour ces garçons.

Ce dont ils ont besoin, c’est d’un bon rayon de soleil pour leur donner une leçon.

C’est la seule chose qu’ils comprennent, apparemment.

«Nous pensons que le soleil est le meilleur désinfectant», a déclaré mardi le Van Helsing du monde bancaire au comité des finances d’Oireachtas. Les membres étaient émerveillés lorsque le principal chasseur d’escrocs de la Banque centrale a expliqué comment ces créatures d’un autre monde ne pouvaient pas faire face à la lumière purificatrice de la publicité qui brillait sur elles. C’est la meilleure façon de les faire tomber.

Pour Derville Rowland, la solution miracle pour les foules intouchables comme le gang Davy est un rayon de soleil tiré à travers le portefeuille de l’entreprise. Elle a admis plus tard qu’elle aimerait que ce soit un puits de lumière, mais le gouvernement n’a toujours pas introduit la législation sur le régime de responsabilité des cadres supérieurs (SEAR) que la Banque centrale cherche depuis longtemps.

«Être découvert» est la traduction la moins glamour du fait que le soleil est le meilleur désinfectant. Mais en ce qui concerne les garçons Davy et leurs semblables, les transgressions massives sont dissimulées dans une langue différente et une manière différente de faire les choses.

Rowland, qui dirige l’unité d’inconduite financière de la Banque centrale, aurait tout aussi bien pu parler d’attraper des vampires pour toute la confiance que ses paroles ont inspirée à son public de politiciens. La lumière du soleil peut bien avoir un effet néfaste sur Vampires Inc., mais elle ne fait pas grand-chose pour arrêter le galop de la suceuse de sang individuelle.

Qu’un «consortium» comprenant certaines des personnalités les plus importantes d’une société de courtage de premier ordre régulièrement qualifiée de «vénérable» se sentait suffisamment confiant pour raidir un client pour des millions en s’engageant à obtenir le meilleur prix possible pour ses obligations avant d’acheter secrètement le lot pour eux-mêmes à un prix défiant toute concurrence est déjà assez mauvais. Mais quand ils ont été grondés par le client qui a découvert leur câlin, la société a procédé à contrecarrer l’enquête ultérieure de la Banque centrale à chaque tournant.

Le fait qu’ils aient fait cela alors que le pays se mettait à genoux après une récession dévastatrice provoquée par un comportement imprudent et anarchique dans le secteur des services financiers montre à quel point certains marchands avides et impénitents ont peu appris.

Toujours maîtres de leur univers, et aucune raison de penser le contraire.

« Le bras long de la loi doit sentir quelques cols blancs ici », a déclaré Mick Barry aux deux témoins de la Banque centrale (le vice-gouverneur Ed Sibley était le deuxième, bien qu’il n’ouvrait à peine la bouche. Le très impressionnant Derville Rowland a couru le spectacle). Ce sentiment persistant d’être intouchable «doit être ébranlé», a déclaré le DT de Cork North Central.

Les membres du comité n’ont pu obtenir aucune satisfaction de la part de la Banque centrale lorsqu’il s’agissait de savoir si des accusations criminelles étaient ou pourraient être envisagées.

La chasseuse de shyster Rowland est venue armée de sa lumière du soleil et de son «jour de jugement», ce qui peut ou non prouver un enjeu dans le cœur de Davy Stockbrokers. Elle a utilisé l’expression à au moins quatre reprises et cela semblait en contradiction avec les réponses très corporatives et légalistes qu’elle a employées avec précision tout au long de son apparition.

C’était cependant une belle réplique pour les médias.

Son témoignage était exaspérant. Pour les politiciens, il s’agissait simplement de savoir comment les individus derrière le scandaleux accident vasculaire cérébral de Davy pouvaient être tenus de rendre compte de leurs actes? Faire honte à l’entreprise, avec tous les dommages très graves à sa réputation, est une chose.

Le désinfectant du soleil pourrait fonctionner sur l’institution. Mais il a été souligné que si tous les membres du gang Davy de 16 personnes ont peut-être maintenant quitté l’entreprise – à la suite d’un scandale survenu il y a sept ans – certains gardent le contrôle d’une partie importante de l’entreprise par le biais de véhicules personnels distincts.

Sièges de première classe

Ils pourront réfléchir à l’erreur de leurs manières dans les sièges de première classe lorsqu’ils se frayent un chemin vers le meilleur soleil que l’argent puisse acheter.

Malgré tous leurs efforts, les membres du comité n’ont pu obtenir aucune satisfaction de la part de la Banque centrale lorsqu’il s’agissait de savoir si des poursuites pénales étaient ou pourraient être envisagées.

Oui et non, semblait être la seule interprétation. Bien que Derville Rowland ait dit ostensiblement que les choses sont maintenant ouvertes, d’autres organes pourraient être en mesure de suivre un certain cours. Elle n’était pas libre de dire quels organes, même si cela pouvait être la police et ce pourrait aussi être le Bureau de l’application des lois d’entreprise, mais elle ne pouvait rien confirmer.

Mais ce qu’elle a dit très clairement, c’est la réponse de Davy Stockbrokers au cours des dernières années alors que son équipe poursuivait ses enquêtes. Elle a décrit ce qui ressemblait à un manque de coopération honteusement délibéré de la part de l’entreprise.

«Nous avons certainement connu une approche très difficile tout au long de cette enquête», a-t-elle révélé, allant jusqu’à et y compris des menaces de litige.

La réaction du vénérable Davy a été caractérisée par un «manque de franchise» (mensonge, en argent réel) et un effort pour «minimiser la transaction» (le coup) et «mal catégoriser» la gravité des événements (dissimulation).

Le témoin a clairement une vision très sombre. Elle a déclaré que la banque «avait eu recours à sa boîte à outils statutaire» pour tenter d’amener les garçons Davy à réserver. Et cette boîte à outils n’est pas à la hauteur et doit être renforcée, a-t-elle laissé entendre.

Son témoignage portait uniquement sur la lecture entre les lignes très compliquées et verbeuses. Les règles complexes et les «obligations réglementaires» qui opèrent dans le monde de la haute finance nécessitent une interprétation et une application particulières.

Règlement

Davy a négocié son amende de près de 2 millions d’euros parce que la société a finalement accepté un règlement et a admis ses actions en public. Aucun nom individuel à rendre public, cependant. Aucune amende individuelle.

Le comité a été consterné par cela.

Les gens secouent la tête et disent que c’est une loi pour nous et une autre loi pour eux. Pas vrai. Pas vrai du tout. C’est une loi pour nous et aucune loi pour eux

Encore une fois, Derville Rowland a expliqué que la réduction s’apparentait à ce qui se passe en droit pénal, où les gens obtiennent des peines de prison réduites pour un plaidoyer de culpabilité. Dans le cas des courtiers Davy, le soleil d’une déclaration publique signifiait éviter une phase d’audition très complexe.

Fair play à la Banque centrale pour avoir dit cela avec un visage impassible.

Mais en réalité, Rowland ne pouvait traiter que dans le cadre des paramètres définis par la loi – un droit civil et / ou pénal très compliqué et à plusieurs niveaux. Les politiciens (ouverts au lobbying) sont ceux qui les fabriquent ou mettent leur fabrication en veilleuse.

En écoutant les paroles minutieusement choisies par le témoin, vous pouvez voir comment la loi doit sur la pointe des pieds autour d’intérêts commerciaux riches et puissants et que tout le monde doit être si ridiculement prudent face à ce qu’il dit à propos d’un scandale flagrant.

Les gens secouent la tête et disent que c’est une loi pour nous et une autre loi pour eux.

Pas vrai. Pas vrai du tout.

C’est une loi pour nous et aucune loi pour eux. Ou c’est ce qu’il semble en entendant parler des sunshine boys fanfarons de Davy.

« La réprimande et l’amende infligées à Davy reflètent les graves violations de la réglementation et les facteurs aggravants de l’enquête, y compris le manque de franchise de la société lors de son premier rapport à la Banque centrale », a déclaré Van Helsing de la Banque centrale.

En Amérique, ils avaient Bernie Madoff. Bernie est allé en prison.

En Irlande, nous avons Davy Madeoff (avec les millions de quelqu’un d’autre).

Et Davy Letoff (avec une réprimande et une amende).

Depuis que la nouvelle a éclaté la semaine dernière, ce vieux chant occidental continue de tourner dans notre tête.

«Davy, Davy Profit, roi de la frontière sauvage!»

À moins de venir travailler avec des peaux de daim et des chapeaux de queue de raton laveur, le Davy 16 aurait-il pu être plus effronté?