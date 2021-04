«  Notre mère est attentionnée mais instable et provoque des divisions dans notre famille  »

Question: Notre mère a environ 70 ans et est en très bonne santé physique. Elle est extravertie et impliquée dans des activités depuis sa retraite et a de bons amis et une vie sociale. En surface, tout semble bon.

Au sein de la famille, bien que attentionnée, elle est instable. Elle prend des affronts là où il n’y en a pas et réagit complètement de manière excessive au point que nous sommes tous sur des coquilles d’œufs quand il s’agit d’événements familiaux – invariablement, elle provoque des disputes à chaque occasion. Ce n’est pas un comportement nouveau, donc d’autres problèmes comme la maladie d’Alzheimer peuvent ne pas en être la cause. Elle attribue tout à son mariage et mon père n’est donc pas en mesure de la soutenir.