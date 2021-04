La Cour constitutionnelle allemande abolit le plafond de loyer à Berlin

BERLIN – La Cour constitutionnelle allemande a déclaré jeudi un plafond de loyer à Berlin nul et non avenu, laissant de nombreux locataires dans la capitale du pays avec la perspective de rembourser des milliers d’euros de remises aux propriétaires.

La décision annule une politique mise en œuvre par le gouvernement de coalition de gauche de la ville en février 2020, qui a gelé les loyers de 90% des appartements – soit environ 1,5 million de propriétés – aux prix de juin 2019 pendant cinq ans, puis a obligé les propriétaires à réduire les prix pour ceux qui paient. au-dessus d’une certaine moyenne.

La politique visait à rendre le logement plus abordable à Berlin, où environ 85% des personnes louent plutôt que de posséder leur propre propriété et les taux ont augmenté ces dernières années en raison d’un afflux d’investissements privés.

Les critiques ont fait valoir que la loi bénéficiait aux locataires plus aisés tout en étranglant le marché local du logement et en rendant plus difficile pour les nouveaux arrivants de trouver un logement.

Le plafond des loyers a été introduit dans l’attente d’une décision de la Cour constitutionnelle après que les législateurs fédéraux des démocrates-chrétiens de centre-droit et des libéraux démocrates libéraux se sont plaints du fait que la législation nationale datant de 2015 devait primer.

Dans un jugement tant attendu jeudi, le tribunal a statué que le gouvernement de l’État de Berlin n’avait pas le droit de mettre en œuvre ses propres règles étant donné l’existence d’une loi fédérale réglementant les loyers. (Le plafond de loyer de Berlin est allé plus loin que le «frein de loyer» fédéral, qui permet aux propriétaires d’augmenter les loyers d’un maximum de 10 pour cent de plus que les prix de location locaux comparables.)

Cette décision signifie que de nombreux propriétaires peuvent désormais exiger le remboursement des remises accordées au cours de l’année dernière, bien qu’une grande société immobilière, Vonovia, ait déclaré qu’elle ne demanderait pas aux locataires de rembourser les tarifs rétroactivement.

Le sénateur berlinois pour le développement urbain et le logement, Sebastian Scheel, parlant d’une «journée difficile pour les locataires à Berlin», a déclaré à Tagesspiegel que les autorités soutiendraient ceux qui ont besoin d’aide.

« Le plafond de loyer est de l’histoire ancienne », a déclaré le ministre allemand de l’Intérieur, Horst Seehofer, également responsable de la politique du bâtiment. déclaration sur les réseaux sociaux. «C’est une bonne chose car ce n’était pas non plus la bonne voie en termes de politique immobilière.»

Les Berlinois se rendent aux urnes pour les élections régionales de septembre, lorsque des élections fédérales auront également lieu. Au niveau local, les Verts et les chrétiens-démocrates sont presque au coude à coude, selon de récents sondages.