Le taux de Covid-19 de Tullamore est plus de trois fois supérieur à la moyenne nationale

Tullamore dans Co Offaly continue de signaler le taux d’incidence de Covid-19 le plus élevé du pays, avec un taux d’incidence de la ville plus de trois fois supérieur à la moyenne nationale, selon les derniers chiffres.

Les données de la circonscription électorale locale publiées jeudi soir révèlent que 119 nouveaux cas de virus ont été signalés dans la ville des Midlands dans la quinzaine précédant le 12 avril. La ville, qui compte 29 159 habitants, a ainsi rapporté un taux d’incidence de la maladie sur 14 jours de 408 cas pour 100 000 habitants.

Le taux de Covid-19 de Tullamore a chuté des 672,2 cas pour 100 000 chiffres rapportés le 8 avril, mais reste bien supérieur au taux d’incidence national, qui a été enregistré à 131,7 cas pour 100 000 le 12 avril. Cette moyenne nationale est depuis tombée à 123 pour 100 000 habitants.

Les derniers chiffres publiés par le Centre de surveillance de la protection de la santé détaillent le taux d’incidence sur 14 jours du Covid-19 jusqu’au 12 avril dans chacune des 166 circonscriptions électorales locales de l’État. Ces données sont publiées tous les jeudis sur le hub de données Covid-19 du gouvernement.

La zone électorale locale d’Ongar, dans l’ouest de Dublin, a enregistré le deuxième taux d’incidence le plus élevé du pays avec 393,5 cas pour 100000, avec 141 cas de virus signalés dans les deux semaines précédant le 12 avril. Ongar a une population de 35 834.

Ongar est situé à côté de Mulhuddart, où un centre de test Covid-19 sans rendez-vous a ouvert le 10 avril et continuera à offrir des tests gratuits jusqu’à ce samedi 17 avril.

La circonscription électorale locale de Milford dans le comté de Donegal, qui compte 13 771 habitants, a enregistré le troisième taux d’incidence le plus élevé du pays au cours de la période de deux semaines, avec 363 cas pour 100 000 habitants.

Les autres circonscriptions électorales locales qui comptaient plus de 300 cas pour 100 000 habitants dans la quinzaine précédant le 12 avril étaient Ballymun-Finglas (358,1); Donaghmede (339); Cavan-Belturbet (335,1); Épées (334,8); Kildare (334,6); le centre-ville nord de Dublin (320,7) et Newbridge (318,5).

Numéros de cas bas

Quelque 18 circonscriptions électorales ont enregistré moins de cinq cas de Covid-19 au cours de la même période. Ceux-ci comprenaient Kenmare et Corca Dhuibhne dans Co Kerry, Ennistymon dans Co Clare, Bantry dans West Co Cork, Lismore et Dungarvan dans Co Waterford, Newport dans Co Tipperary et Granard dans Co Longford. Certaines parties de Carlow, Galway, Kilkenny, Sligo, Mayo et Leitrim ont également enregistré de très faibles nombres de cas.

Parmi les autres zones où les taux sont bas, on peut citer Skibbereen dans le comté de Cork (19,8 cas pour 100 000); Castlecomer à Co Kilkenny (21,2 pour 100 000); Bandon-Kinsale dans le comté de Cork (21,5 pour 100 000) et Loughrea dans le comté de Galway (21,5 pour 100 000).

Huit autres décès de patients atteints de Covid-19 ont été signalés par l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) le jeudi 15 avril. Cela porte à 4.820 le nombre total de décès dans l’État dus à la pandémie.

Le Nphet a également signalé 309 nouveaux cas confirmés de la maladie, portant à 242 402 le nombre total de cas confirmés dans la République.

Parmi les nouveaux cas, 107 sont à Dublin, 30 à Kildare, 14 à Offaly, 21 à Meath et 14 à Limerick, les cas restants étant répartis dans 18 autres comtés.

Offaly a la plus forte incidence de Covid-19 dans le comté, suivie de Kildare. Sligo a la plus faible incidence de comté.