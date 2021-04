Bruxelles et Londres ont eu des entretiens « constructifs » jeudi soir pour résoudre leur différend sur les contrôles aux frontières de la mer d’Irlande, les deux parties poussant à « intensifier » les discussions techniques dans les semaines à venir.

La réunion – entre le ministre britannique du Brexit, David Frost et son homologue de l’UE, le vice-président de la Commission européenne, Maroš Šefčovič – s’est déroulée dans le contexte des menaces juridiques de l’UE contre le Royaume-Uni à ce sujet. En mars, la Commission a lancé une action en justice contre Londres après avoir décidé unilatéralement de retarder l’introduction des contrôles aux frontières pour les marchandises entrant en Irlande du Nord en provenance de Grande-Bretagne.

Jeudi soir, Frost et Šefčovič ont fait le point sur les négociations visant à faciliter ces contrôles aux frontières, qui font partie du protocole de l’accord sur le Brexit en Irlande du Nord.

La Commission a déclaré dans un communiqué que « la réunion s’est déroulée dans une atmosphère constructive et axée sur les solutions », soulignant que Šefčovič avait insisté sur le fait que « les solutions ne peuvent être trouvées que par des actions conjointes et par des organes communs ». Le communiqué a déclaré que la priorité était de préserver l’accord du Vendredi saint, qui a apporté la paix en Irlande du Nord, mais a récemment été mis à l’épreuve par de violentes manifestations éclatant au sujet des dispositions frontalières.

Dans une référence apparente à la décision unilatérale du Royaume-Uni sur l’introduction de contrôles aux frontières, Šefčovič a appelé à des « voies convenues d’un commun accord » pour mettre en œuvre le protocole d’Irlande du Nord, qui signifiait « des points finaux clairs » et des « délais ».

Une déclaration du gouvernement britannique a également souligné «l’atmosphère constructive» des pourparlers du jeudi soir, qui ont duré environ 2,5 heures. Au cours de la réunion, Frost a souligné que « un élan positif avait été établi » dans les discussions techniques de ces dernières semaines, mais a averti que « un certain nombre de questions difficiles subsistaient et qu’il était important de continuer à en discuter », indique le communiqué.

Le Royaume-Uni avait précédemment rejeté une offre de l’UE visant à aligner les normes de sécurité animale et alimentaire, ce qui rendrait inutiles les contrôles vétérinaires à la frontière de la mer d’Irlande, mais limiterait également la capacité de la Grande-Bretagne à diverger sur ces normes dans des accords commerciaux avec des pays tiers comme les États-Unis.

La Grande-Bretagne propose plutôt un système basé sur l’équivalence, qui réduirait les contrôles aux frontières basés sur la confiance mutuelle entre les deux parties sur les normes de sécurité animale et alimentaire, ainsi que sur les chaînes d’approvisionnement.

Les deux parties se sont engagées à «intensifier» les négociations dans les semaines à venir. Les déclarations mentionnaient également un accord pour s’engager davantage avec les groupes d’entreprises, la société civile et d’autres parties prenantes en Irlande du Nord.

