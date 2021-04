L’Irlande ressent la perte d’un allié britannique dans les couloirs de Bruxelles

Pour l’Irlande, l’ironie la plus maladroite du Brexit est peut-être qu’elle vient de perdre son plus proche allié en Europe.

«Dans la pratique, malgré nos énormes différences, l’Irlande s’est alignée avec le Royaume-Uni sur la plupart des problèmes quotidiens que l’Union européenne traitait», a déclaré le vice-Premier ministre Leo Varadkar lors d’un séminaire du Mouvement européen irlandais auquel ont participé des parlementaires britanniques et allemands.

«En tant que champion du libre-échange, pro-entreprise et pro-concurrence, nous avons eu tendance à adopter des positions similaires et des opt-outs similaires au Royaume-Uni», a déclaré Varadkar, qui a noté que les deux pays «regardent à l’ouest vers l’Amérique» autant qu’ils regardez vers l’est en Europe.

«L’Union européenne sans le Royaume-Uni», a-t-il dit, «est un endroit plus faible et plus pauvre».

C’est aussi devenu un endroit plus compliqué pour une Irlande dont les intérêts se chevauchent encore substantiellement avec ceux de la Grande-Bretagne. Varadkar – le chef du parti le plus pro-européen d’Irlande, le Fine Gael – a prédit que l’Irlande «restera toujours pro-européenne» mais doit réparer les relations tendues avec Londres comme une priorité absolue.

L’Irlande et le Royaume-Uni sont entrés ensemble dans la Communauté économique européenne d’alors en 1973, à une époque où la monnaie irlandaise, la punt, était encore officiellement ancrée à la livre britannique. La dépendance économique de l’Irlande vis-à-vis de la Grande-Bretagne signifiait qu’elle n’aurait jamais pu entrer seule en Europe.

Avec le temps, l’Irlande a courtisé des centaines de multinationales américaines pour transformer son économie et a déplacé sa dépendance monétaire vers l’euro, ce qui, selon Varadkar, avait apporté à l’Irlande «la stabilité des prix et des taux d’intérêt bas depuis des décennies».

Le départ de la Grande-Bretagne des institutions européennes signifie que les Irlandais n’ont plus de contacts aussi réguliers avec leurs homologues britanniques à un moment où de bonnes relations de travail sont essentielles, notamment pour revenir sur la même longueur d’onde sur l’Irlande du Nord.

«Il doit y avoir plus d’engagement entre les gouvernements britannique et irlandais», a déclaré Varadkar. «Cet engagement se produisait naturellement entre les ministres britanniques et irlandais, en marge des réunions du Conseil de l’UE à Bruxelles et à Luxembourg, et dans les interactions quotidiennes des fonctionnaires dans les couloirs des institutions de l’UE.»

Aujourd’hui, a-t-il dit, la coopération anglo-irlandaise souffre «d’un grand écart – et pas seulement à cause de la pandémie. Nous ne parlons pas et n’interagissons plus autant qu’avant. »

Depuis que le Brexit est devenu une réalité du commerce transfrontalier le 1er janvier, l’Irlande a ennuyé d’autres membres de l’UE en exprimant sa sympathie pour la position britannique dans une série de différends. Cela inclut le déploiement timide par le Royaume-Uni des contrôles douaniers de l’UE sur les marchandises expédiées de Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord – la «frontière maritime» à sens unique créée par le protocole irlandais de l’accord commercial détesté par les syndicalistes du Nord.

Varadkar a souligné que, dans les négociations en cours entre l’UE et le Royaume-Uni pour désamorcer ces tensions et s’entendre sur les moyens de faire fonctionner le protocole, Bruxelles et Londres devraient cesser de pointer du doigt et accepter qu’elles aient toutes deux joué un rôle en compliquant inutilement les contrôles dans les ports d’Irlande du Nord.

Varadkar a déclaré que, parfois, lorsqu’il entendait le ministre du Brexit David Frost se plaindre des nouveaux obstacles bureaucratiques, «son scénario aurait pu être le mien quant à la zone d’atterrissage pour une solution pratique.»

Varadkar a déclaré que les pourparlers en cours entre Frost et le vice-président de la Commission européenne, Maroš Šefčovič, doivent «garantir que le Royaume-Uni s’approprie et respecte pleinement le protocole auquel ils ont souscrit».

Mais réaliser des progrès, a-t-il dit, «exige également du réalisme, de la générosité, de la praticité et une moindre officiosité de la part de Bruxelles.