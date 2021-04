L’Italie assouplira les restrictions relatives aux coronavirus avant la date prévue

ROME – L’Italie a proposé l’assouplissement des restrictions relatives aux coronavirus, ce qui signifie que les gens peuvent profiter de repas en plein air à partir du 26 avril.

Le Premier ministre Mario Draghi a annoncé l’assouplissement des règles, près d’une semaine plus tôt que prévu, lors d’une conférence de presse vendredi. La réouverture comprend des écoles ainsi que des restaurants en plein air, des bars, des cinémas et des théâtres.

Le ministre de la Santé, Roberto Speranza, a déclaré: «La priorité de la reprise ira aux activités qui peuvent avoir lieu à l’extérieur. Dehors, il est beaucoup plus difficile d’attraper le virus. » Ce principe «nous accompagnera tout au long de la phase de transition».

La décision du gouvernement reflète une accélération de la campagne de vaccination et une amélioration des données depuis Pâques, lorsque les dernières restrictions ont été introduites, a déclaré Draghi, bien que les cas restent en moyenne à 15000 par jour au cours de la semaine dernière.

Le gouvernement « prend un risque », a reconnu Draghi et la décision de s’ouvrir dépend du respect par les Italiens des règles « rigoureusement », a-t-il dit, évoquant l’utilisation de masques et la distanciation sociale. « Si les règles sont respectées, le risque de revenir en arrière est très faible », a-t-il déclaré.

Cette annonce fait suite à des jours de manifestations de propriétaires de restaurants et d’entreprises dans des villes d’Italie. Les mesures plus strictes mises en place à Pâques signifiaient que les restaurants ne pouvaient proposer que des plats à emporter.

La réouverture accélérée était « une réponse aux difficultés rencontrées par différents groupes, entreprises, restaurants, jeunes », a déclaré Draghi, ajoutant: « Cela apportera de la sérénité au pays. »

Speranza a présenté une «feuille de route» pour d’autres ouvertures, notamment des piscines à partir du 15 mai, des activités dans les gymnases à partir du 1er juin et des salons professionnels à partir du 1er juillet.

Le gouvernement n’a pas donné de date précise pour un retour complet à la normale, mais Draghi a déclaré à l’automne que «les vaccins seront largement diffusés».

Speranza a déclaré qu ‘«avec chaque vaccin, une partie du pays développe un bouclier, et plus le bouclier est fort, plus il est facile de commencer à vivre une vie différente de celle que nous vivons depuis quelques mois».