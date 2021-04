Le gouvernement part du principe qu’il aura besoin de jusqu’à 1 milliard d’euros pour offrir même une «réparation modeste» aux survivants des foyers maternels et maternels, car il presse les dirigeants de l’église de contribuer de manière significative à un programme.

Le calcul préliminaire effectué par les responsables intervient alors que le gouvernement jette les bases de ce qui risque d’être des pourparlers difficiles et complexes avec les dirigeants de l’Église catholique et de l’Église d’Irlande. « Vous parlez de jusqu’à 1 milliard d’euros et ce serait pour une réparation modeste », a déclaré une personne impliquée dans les préparatifs.

Une telle somme s’ajouterait au coût estimé à 1,5 milliard d’euros à ce jour des autres programmes de réparation des églises.

Le ministre des Enfants, Roderic O’Gorman, a demandé aux responsables de présenter des propositions d’ici la fin du mois, après quoi il rencontrera les dirigeants de l’église pour discuter des conclusions de la commission d’enquête sur les maisons.

Le gouvernement veut intégrer dans tout plan un mécanisme pour assurer une remise rapide de l’argent ou des biens, car les transferts au titre de l’indemnité de 2002 avec les ordres catholiques et un accord de 2009 ne sont toujours pas terminés.

«Une partie de la logique derrière cela est d’apprendre de ce qui s’est passé dans d’autres projets précédents», a déclaré un deuxième responsable du gouvernement.

Contributions financières

Dans des lettres adressées aux dirigeants catholiques et de l’Église d’Irlande, et à six congrégations catholiques impliquées dans les foyers, M. O’Gorman a déclaré en janvier qu’ils «souhaiteraient peut-être envisager» d’apporter des contributions financières aux réparations et à d’autres mesures.

«Je pense que toutes les parties concernées, y compris l’État et d’autres personnes impliquées dans la gestion ou la fourniture de ces services, ont une obligation morale et éthique commune de soutenir les actions appropriées en réponse à ce rapport», a déclaré M. O’Gorman.

Les lettres sont allées au primat catholique, l’archevêque Eamon Martin, et au Dr Diarmuid Martin, qui a pris sa retraite peu après en tant qu’archevêque de Dublin. Ils sont également allés voir le primat de l’Église d’Irlande, l’archevêque John McDowell et l’archevêque de Dublin Michael Jackson.

Interrogé sur la question de savoir si les dirigeants catholiques apporteraient une contribution financière, un porte-parole a déclaré qu’une réunion avec M. O’Gorman avait été convenue sans date encore fixée. L’archevêque Eamon Martin avait déclaré lors de la publication du rapport «que l’Église doit aux survivants de s’engager à faire ce que nous pouvons pour les soutenir».

Interrogé sur la contribution de l’Église d’Irlande, son porte-parole a déclaré qu’une réunion était prévue avec M. O’Gorman. «L’église a indiqué sa volonté de s’engager avec le ministre dans ces domaines … L’église prévoit qu’il y aura une plus grande clarté autour des questions après cette réunion.»

Quelque 239,93 millions d’euros ont été réalisés à ce jour à partir des accords de 2002 et 2009 avec des ordres catholiques. Le transfert de deux propriétés restantes de 2002 n’est toujours pas terminé mais devrait être fermé sous peu. Deux transferts de propriété 2009 sont toujours en cours et le produit est attendu d’une vente de propriété Sisters of Mercy.