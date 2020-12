Souche de coronavirus mutant: ce que nous savons jusqu’à présent

Les autorités britanniques s’efforcent de contenir une nouvelle variante mutée du coronavirus qui semble se propager rapidement. Pour le moment, les scientifiques ne savent pas grand-chose de la nouvelle souche, mais le fait qu’elle semble augmenter rapidement sa prévalence même pendant le verrouillage est une source de grave préoccupation au sein du gouvernement britannique.

Le Premier ministre Boris Johnson a ordonné samedi de nouvelles restrictions de niveau 4 pour de grandes parties du pays, annulant de fait les réunions de Noël pour des millions de personnes – quelques jours à peine après avoir déclaré que de telles restrictions seraient « inhumaines ». Cela a été suivi dimanche par une série d’interdictions de voyager pour les personnes venant du Royaume-Uni par des pays d’Europe et d’ailleurs.

La «souche mutante» semble effrayante. C’est ça?

Pas en soi. Le matériel génétique viral subit des changements aléatoires tout le temps, bien que les mutations soient relativement lentes dans le coronavirus responsable du COVID-19 (connu scientifiquement sous le nom de SARS-CoV-2). Bon nombre de ces changements ne font que peu ou pas de différence dans le comportement du virus. D’autres peuvent le rendre plus ou moins infectieux ou plus ou moins mortel. Mais les deux propriétés ne vont pas nécessairement de pair.

La nouvelle variante est-elle la première à émerger?

Non et ce ne sera certainement pas le dernier. Un exemple est le soi-disant variant D614G avec une mutation d’une partie de la protéine de pointe du virus, qu’il utilise pour se briser dans les cellules humaines. Après être apparu en janvier, à l’été, il a été trouvé dans presque tous les échantillons de coronavirus dans le monde. Cela semble être dû au fait qu’il infecte mieux les cellules et se réplique en plus grand nombre.

Où se propage la nouvelle souche?

Lundi dernier, le secrétaire britannique à la Santé, Matt Hancock, a annoncé au parlement que la nouvelle variante se répandait dans le sud-est de l’Angleterre et qu’au moins 60 autorités locales avaient identifié des cas causés par celle-ci. Maria Van Kerkhove de l’OMS a déclaré au programme Andrew Marr de la BBC que la nouvelle variante avait été détectée au Danemark et aux Pays-Bas, ainsi qu’un cas en Australie. D’autres cas ont été trouvés en Belgique et en Italie, selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies.

Est-ce plus contagieux?

Après une mise en garde initiale la semaine dernière, les scientifiques sont de plus en plus convaincus que la variante VUI-202012/01 du coronavirus est plus transmissible. Les notes d’une réunion du groupe consultatif sur les menaces de virus respiratoires nouvelles et émergentes du Royaume-Uni (NERVTAG) le 18 décembre indiquent que le groupe « a une confiance modérée que VUI-202012/01 démontre une augmentation substantielle de la transmissibilité par rapport à d’autres variantes. »

Cela peut sembler évident étant donné la rapidité avec laquelle la souche semble se propager, mais il peut être difficile d’exclure d’autres explications telles qu’un événement de super-épandeur donnant un coup de pouce à la variante – d’autant plus que les scientifiques ne savent pas ce qui pourrait faire la souche virale. plus contagieux. « Alors que les variantes précédentes ont émergé avec succès dans des périodes de faible prévalence sans preuve claire de l’avantage sélectif, l’émergence et la domination ultérieure de VUI-202012/01 dans une période de prévalence relativement élevée suggèrent que VUI-202012/01 a un avantage sélectif par rapport à d’autres variantes », ont écrit les scientifiques.

Le meilleur virologue allemand, Christian Drosten, a noté lundi matin que les rapports sur la transmissibilité accrue de la souche n’avaient pas encore été prouvés, ajoutant que jusqu’à présent, il n’était pas « très inquiet ». Il a aussi m’a dit que la souche avait «deux mutations éventuellement renforçantes et une vraisemblablement affaiblissante», ainsi que d’autres mutations «imprécises».

Combien plus vite se propage-t-il?

La nouvelle souche « a démontré une croissance exponentielle pendant une période où des mesures de verrouillage nationales étaient en place », note le NERTAG. Les scientifiques estiment que le taux de croissance du virus est 71% plus élevé que celui des autres variantes du virus. Cela augmente la valeur R entre 0,39 et 0,93. Il est très probable que cela fasse passer la valeur R au-dessus de 1, ce qui signifie que l’épidémie augmente au lieu de diminuer. Une mise en garde cependant: la souche mutante du virus est difficile à séquencer l’ADN, donc cela peut être une sous-estimation.

Est-ce plus mortel?

« Il n’y a actuellement rien qui suggère que cette variante est plus susceptible de provoquer une maladie grave et le dernier conseil clinique est qu’il est hautement improbable que cette mutation échoue à répondre à un vaccin », a déclaré Hancock aux députés la semaine dernière.

Les scientifiques du NERVTAG disent qu’il n’y a actuellement pas suffisamment de données pour dire quel est le mécanisme d’une transmissibilité accrue ou si la variante est plus mortelle. Jusqu’à présent, quatre décès sur environ 1 000 cas ont été identifiés. À ce jour, il n’y a pas non plus suffisamment de données pour tirer des conclusions définitives sur le profil d’âge des personnes infectées et si le virus muté est reconnu par le système immunitaire de quelqu’un qui a déjà eu le virus – ou a été vacciné. De façon inquiétante, ils déclarent: « Quatre réinfections probables ont été identifiées parmi 915 sujets atteints de cette variante. »

Comment réagissent les autres pays?

Plusieurs pays d’Europe et du monde entier ont introduit des interdictions temporaires de voyager à partir du Royaume-Uni pour tenter d’éviter d’importer la nouvelle souche virale, notamment la France, l’Allemagne et la Belgique. Plus de détails ici.