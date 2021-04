Xi Jinping dénonce les projets de taxe sur le carbone de l’UE

Les efforts de la France et de l’Allemagne pour inciter la Chine à faire plus sur le climat ont incité Pékin à rejeter catégoriquement une politique clé de l’UE lors d’un appel lancé vendredi par les dirigeants des trois pays.

Le président chinois Xi Jinping a fustigé les projets de l’UE visant à développer un soi-disant mécanisme d’ajustement de la frontière carbone – visant à garantir que les entreprises produisant dans des pays aux règles climatiques plus laxistes soient confrontées à un coût du carbone lorsqu’elles exportent vers l’Europe.

« La lutte contre le changement climatique ne devrait pas … devenir une excuse pour la géopolitique, l’attaque d’autres pays ou les barrières commerciales », a déclaré Xi, selon le média d’Etat chinois Xinhua.

Les comptes de l’appel différaient considérablement entre Berlin et Pékin, tandis que la France n’avait publié aucun relevé vendredi après-midi. Selon Xinhua, M. Xi a déclaré: «Je suis prêt à renforcer la coopération avec la France et l’Allemagne sur le changement climatique.»

La tournure européenne était plus modérée.

« Les trois ont reçu des appels comme celui-ci dans le passé, dans le cadre de relations internationales régulières de leur côté », a déclaré un responsable de l’UE.

Un compte rendu officiel allemand de la conversation a déclaré que Macron et Merkel avaient «salué» l’annonce de Xi l’année dernière selon laquelle la Chine atteindrait la neutralité climatique d’ici 2060. Il a également noté que Xi avait déplacé la description de la Chine du moment où elle atteindrait son pic d’émissions de «vers 2030» à «d’ici 2030 », tout en laissant entendre qu’ils s’attendaient à plus.

«Ils ont soutenu l’approche de la Chine, d’ajuster également à court terme [emissions] objectifs de réduction « , a déclaré le journal allemand.

Les perceptions de l’objet de la réunion virtuelle de vendredi étaient assez différentes ces derniers jours.

La Chine avait clamé la nécessité pour les puissances occidentales de forger une coopération avec Pékin sur le changement climatique – malgré les tensions sur un large éventail de questions et une récente bagarre contre les sanctions déclenchée par les accusations de violations des droits de l’homme par la Chine.

La Chine a même surpris les responsables à Berlin et à Paris en annonçant l’appel comme un «sommet sur le climat». Cela a ensuite été modifié en «sommet vidéo».

Les États-Unis, qui font pression sur la Chine pour qu’elle réduise ses émissions avant le sommet sur le climat du président Joe Biden la semaine prochaine, se profilaient au-dessus de la discussion de vendredi.

Avec l’envoyé américain pour le climat John Kerry à Shanghai, le vice-ministre des Affaires étrangères Le Yucheng a déclaré à l’Associated Press que l’approche américaine était «trop négative» et manquait «d’esprit tourné vers l’avenir». Kerry a toujours exclu la possibilité d’atténuer les critiques à l’encontre de la Chine sur les violations des droits de l’homme ou les tensions commerciales afin de travailler ensemble sur le climat.

L’UE et les États-Unis appellent tous deux la Chine, premier émetteur mondial, à faire davantage pour réduire sa production de gaz à effet de serre.

Mais Le a déclaré que déplacer un pays de 1,4 milliard d’habitants n’était pas si facile. «Certains pays demandent à la Chine de faire plus sur le changement climatique. J’ai bien peur que ce ne soit pas très réaliste. »

Xi a fait des promesses concrètes lors de l’appel de vendredi. Il a déclaré que la Chine ratifierait l’amendement de Kigali au Protocole de Montréal, un mini-traité visant à éliminer progressivement l’utilisation des hydrofluorocarbures (HFC) – des gaz réfrigérants à effet de serre puissant. L’UE a tenté d’éradiquer les importations illégales de HFC en provenance de Chine, le plus grand producteur de gaz.

L’industrie américaine a défendu l’accord de Kigali, donc annoncer l’entrée de la Chine alors que Kerry était dans le pays était un cadeau à l’ancien secrétaire d’État américain. Mais c’est une petite bière par rapport aux efforts de Kerry pour amener la Chine à changer l’année où ses émissions culmineront de 2030 à 2025.

Le communiqué chinois a également déclaré que Macron et Xi avaient convenu de renforcer les efforts de développement vert en Afrique – une cause clé pour le président français.

Pour Pékin, l’optique est délicate. Faire une annonce climatique au sommet de Biden donnerait aux États-Unis une victoire diplomatique. Xi devrait prononcer un discours au Forum de Boao des pays asiatiques ce week-end, certains observateurs suggérant que le dirigeant chinois pourrait utiliser cet espace pour élever les objectifs de la Chine selon ses propres conditions.

Kalina Oroschakoff, Stuart Lau et Rym Momtaz ont contribué au reportage.

