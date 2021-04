Les États-Unis poursuivent Roger Stone pour 2 millions de dollars d’impôts impayés

Peu de temps après l’arrestation de Stone lors d’un raid matinal controversé du FBI dans sa résidence de Fort Lauderdale en janvier 2019, Stone et son épouse Nydia ont déménagé dans un appartement en copropriété à proximité qui a été acheté par une fiducie qu’elle contrôlait. La poursuite allègue que le mouvement financier et d’autres étaient une fraude visant à empêcher l’IRS de collecter l’argent que Stone et sa femme devaient et doivent encore au gouvernement fédéral.

Dans un communiqué, Stone a déclaré qu’il lutterait contre le procès, ajoutant: « Le fait que ma femme et moi devons une somme importante en impôts fédéraux est une question de domaine public depuis plusieurs années. Ce n’est pas une nouvelle. Nous avons travaillé avec diligence avec l’IRS. pour rembourser notre dette jusqu’à ce que nous soyons financièrement détruits par l’enquête Mueller, politiquement motivée et corrompue. L’affirmation selon laquelle ma femme et moi vivons un style de vie somptueux est une blague risible étant donné que nous sommes pratiquement en faillite. signe que la campagne de dénigrement de la « culpabilité par association » pour m’attacher sans fondement aux événements illégaux du 6 janvier a échoué. «

La nouvelle poursuite contre Stone a été «autorisée et demandée par l’avocat en chef de l’Internal Revenue Service, un délégué du secrétaire au Trésor des États-Unis, et est engagée sous la direction du procureur général des États-Unis», selon à Christopher Coulson, un avocat de la Division des impôts du ministère de la Justice, qui a signé le procès.

Le ministère de la Justice demande à un tribunal fédéral d’exiger des Stones de rembourser les près de 2 millions de dollars qu’ils doivent, plus les intérêts et tout autre «ajout statutaire». Il cherche également à ce que le tribunal déclare que le transfert de la résidence de Stone au Bertran Trust est «frauduleux» et déclare que Roger et Nydia Stone restent les véritables propriétaires de la propriété.

Dans l’affaire pénale, un jury a déclaré Stone coupable des sept chefs d’accusation auxquels il était confronté. Un juge l’a condamné à près de trois ans et demi de prison.

Cependant, juste avant que Stone ne se présente en prison, le président Donald Trump est intervenu avec une commutation alors même que Stone avait juré de poursuivre ses appels. Juste avant Noël, Stone a reçu un pardon complet de Trump.

Le nom de Stone est également apparu à plusieurs reprises dans les poursuites en cours contre la milice des Oath Keepers pour avoir violé le Capitole le 6 janvier. Plusieurs des chefs du groupe accusés dans l’attaque faisaient partie d’un service de sécurité de Stone les 5 et 6 janvier à venir. de la brèche du Capitole. Stone a dit qu’il n’avait aucune connaissance de leurs plans pour marcher et entrer dans le Capitole.

Les finances de Stone font depuis longtemps partie de ses courriels désespérés de collecte de fonds. Il a décrit sa valeur nette comme ayant été décimée par ses efforts pour lutter contre les accusations criminelles portées contre lui. Il a également déclaré que son déménagement d’une maison à un appartement en 2019 était dû à un stress financier causé par son inculpation. Il a également évoqué des menaces et des problèmes de sécurité après son arrestation et le raid de l’équipe SWAT à son domicile a été largement médiatisé.