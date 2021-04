Les moins de 30 ans ne seront pas vaccinés tôt: Donnelly dit que les données ne justifient pas le changement

Le ministre de la Santé, Stephen Donnelly, a abandonné tous les projets visant à explorer les mérites de la vaccination des moins de 30 ans avant les groupes plus âgés après avoir provoqué une réaction furieuse de la part des collègues du Cabinet.

M. Donnelly a confirmé dimanche que les moins de 30 ans ne recevraient pas de vaccins avant les cohortes plus âgées, suite aux conseils du médecin-chef adjoint, le Dr Ronan Glynn, selon lesquels les données de transmission ne soutenaient pas une telle décision.

Après ce qu’il a décrit comme une «semaine difficile» pour le programme de vaccination, M. Donnelly a déclaré dimanche que le Dr Glynn l’avait informé qu’il n’y avait aucune preuve pour soutenir un tel changement.

« Il n’y a pas de plan pour faire cela et il n’y a pas de proposition pour le faire », a déclaré M. Donnelly.

«Tout ce que je faisais était de vérifier avec le directeur marketing adjoint pour lui dire où nous en étions sur les données de transmission. Il a dit que ce n’était pas là et c’est tout.

La confirmation par M. Donnelly a mis fin à plus de 24 heures de confusion et de consternation à propos des commentaires qu’il a faits au europe-infos.fr selon lequel il avait demandé au ministère d’évaluer le cas de la vaccination de la cohorte 18-30 plus tôt comme moyen de supprimer la transmission de Covid. -19.

M. Donnelly s’est entretenu avec The europe-infos.fr vendredi, avant la publication du rapport samedi matin.

Dans une série d’entretiens dimanche, il a défendu sa décision de demander à son département d’enquêter sur ce changement. Il a déclaré que la question avait été soulevée dans le rapport original sur la vaccination rédigé par le Comité consultatif national de l’immunisation (Niac) en décembre dernier et qu’il était de son devoir en tant que ministre de continuer à sonder et à évaluer les données et les preuves.

Cependant, dans une interview sur Newstalk dimanche, il a semblé suggérer que le Dr Glynn était revenu vers lui jeudi soir, affirmant que les preuves ne soutenaient pas un tel changement. Cela aurait placé cette confirmation un jour avant qu’il ne parle à l’europe-infos.fr, vendredi.

Cependant, un porte-parole du ministre a déclaré dimanche qu’il avait l’intention de dire «vendredi» dans l’interview en direct.

Le porte-parole a également déclaré que le Dr Glynn était en fait revenu vendredi soir avec une évaluation négative, après que M. Donnelly eut parlé avec l’europe-infos.fr.

Cependant, le ministre n’a eu l’occasion de lire la réponse que samedi, a-t-il ajouté.

Une suggestion d’un changement possible dans le programme de vaccination basé sur l’âge a pris les collègues du Cabinet de M. Donnelly complètement par surprise et a suscité des réactions de colère.

Plusieurs ministres, s’exprimant sur la base de l’anonymat, ont déclaré que le gouvernement avait reçu de nombreuses critiques de la part des gardes et des enseignants après que le déploiement du vaccin soit passé d’une approche basée sur des groupes prioritaires à une approche fondée sur l’âge.

«Il y avait un sentiment que les choses avaient commencé à se régler surtout avec de bonnes nouvelles sur les vaccins la semaine dernière. Il est difficile de comprendre comment et pourquoi il publiait publiquement une telle décision radicale était envisagée pour s’éloigner d’un plan qui avait été approuvé par le Cabinet », a déclaré dimanche un ministre.

«Vous ne pouvez pas vous laisser aller à spéculer publiquement sur ce qui est envisagé. Les gens sont très anxieux et veulent vraiment nous voir continuer », a-t-il déclaré.

Un deuxième ministre a déclaré que les gens étaient «furieux» des commentaires. «Les électeurs faisaient fondre les téléphones de la TD et des sénateurs (samedi). Même les collègues les plus doux sont furieux ».

Dans une interview sur «On the Record» de Newtalk avec Gavan Reilly, M. Donnelly a déclaré que «c’était un problème spécifique. Il n’y avait pas de plan, il n’y avait pas de prévisions et rien n’était flottant.

«On m’a simplement posé une question directe ‘est-ce quelque chose que vous aviez examiné’ et j’ai dit ‘ouais, ouais, c’est ça. J’avais cherché une mise à jour et la mise à jour n’est (ce n’est) pas quelque chose qui serait pris en charge par les données. « »

Le directeur général du HSE, Paul Reid, a déclaré samedi qu’il n’était au courant d’aucune proposition visant à modifier la liste des priorités de vaccination.

Interrogé sur la possibilité d’espacer les doses de vaccin envisagées par le Cabinet cette semaine, M. Donnelly a déclaré qu’aucune note n’était écrite dessus «pour le moment» mais qu’il s’attendait à une recommandation «dans les prochains jours».

Il a confirmé que Niac n’avait pas été interrogé sur l’augmentation du délai dans l’administration des secondes doses.