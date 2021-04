Les nouveaux pouvoirs de la Garda examinés pour lutter contre la criminalité en col blanc

De nouveaux pouvoirs importants sont envisagés pour An Garda Síochána pour lutter contre les cols blancs et autres crimes économiques, y compris de nouveaux mandats de perquisition pour accéder aux mots de passe et autres informations de connexion des ordinateurs et des téléphones portables des suspects.

Le gouvernement examine également la manière dont de nouveaux mandats de perquisition pourraient être formulés pour donner à la Garda et aux autres enquêteurs de la République l’accès aux données et preuves stockées dans le cloud ou dans le stockage virtuel.

Dans le cadre d’un nouveau plan qui sera publié lundi par la ministre de la Justice Helen McEntee TD, les juges peuvent également être formés pour présider des procès complexes impliquant la criminalité en col blanc, y compris la corruption. Certains juges peuvent se spécialiser dans de tels cas et le gouvernement envisage de se concerter avec le conseil de la magistrature sur la proposition dans un premier temps.

Ces mouvements interviennent alors que de plus en plus de crime organisé migre en ligne. On craint également de plus en plus au sein de la Garda que la force soit submergée par la charge de travail liée aux crimes économiques, en particulier ceux qui ont une dimension en ligne.

Dans le cadre de ce plan, il y a 22 mesures gouvernementales pour lutter contre la criminalité économique, avec un calendrier pour chaque action au cours des 18 prochains mois.

«La criminalité en col blanc sape la confiance dans notre système économique et nuit à notre économie elle-même», a déclaré Mme McEntee. «Ceux qui commettent de tels crimes seront arrêtés et punis, et ce plan de mise en œuvre donnera à l’État les outils nécessaires pour poursuivre vigoureusement ces criminels.»

Le plan, qui couvre plusieurs agences d’État et départements gouvernementaux chargés d’enquêter, vise à mettre en œuvre les recommandations formulées l’année dernière par l’ancien directeur des poursuites pénales James Hamilton. Il a effectué un examen de la façon dont la Garda et d’autres agences enquêtaient sur la criminalité économique et la corruption, y compris dans la politique et les grandes entreprises, et a constaté que la République était à la traîne par rapport aux autres juridictions.

Autres mesures

Le nouveau plan de mise en œuvre vise à renforcer les ressources, l’expertise et les pouvoirs disponibles pour lutter contre la criminalité économique, non seulement dans la Garda, mais également au sein d’organismes tels que la Banque centrale, le Bureau du directeur de l’application des droits des entreprises (ODCE), l’Autorité d’application ) et le bureau du directeur des poursuites pénales (DPP), entre autres.

Outre les mandats de perquisition pour les mots de passe des téléphones et des appareils électroniques, d’autres mesures contenues dans le plan comprennent:

– Créer au sein du gouvernement un conseil consultatif contre la criminalité économique et la corruption «pour conseiller et faire des propositions sur les réponses stratégiques et politiques à la criminalité économique et à la corruption»

– Formulation d’un plan à long terme pour garantir que «des ressources adéquates sont disponibles pour le Bureau national de la criminalité économique de la Garda»

– Examen de la capacité de la Commission des normes dans la fonction publique (Sipo)

– Modification de la législation pour garantir que les suspects de crime en col blanc peuvent être détenus jusqu’à sept jours sans inculpation, comme le sont actuellement les suspects de crime organisé;

– Détacher plus de gardaí à d’autres agences étatiques d’enquête, y compris l’ODCE et le CEA et

– Développer un programme de formation conjoint formel et continu pour les enquêteurs sur la criminalité économique et la corruption

Il est également prévu de revoir toute législation pertinente pour garantir que toutes les agences de l’État qui enquêtent sur la criminalité économique et la corruption puissent partager des informations et enquêter sur les allégations graves en se réunissant en un groupe de travail conjoint.

Le rapport de M. Hamilton a conclu que les ressources disponibles à la Garda pour lutter contre la criminalité économique étaient pires aujourd’hui qu’il y a 30 ans, bien que la criminalité économique soit un problème beaucoup plus grand et plus complexe.

Le rapport identifiait les menaces de la criminalité économique pour le secteur des services financiers, affirmant la «vulnérabilité de l’État». . . à la criminalité économique et à la corruption ne saurait être surestimée ».

M. Hamilton a averti que, parce que l’Irlande était une plaque tournante pour les entreprises mondiales, une importante atteinte à la réputation serait infligée à la République si elle ne pouvait pas enquêter correctement sur la criminalité économique.