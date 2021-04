Le Premier ministre pakistanais repousse les manifestations anti-françaises

Le Premier ministre pakistanais Imran Khan a mis en garde dans un discours télévisé lundi que couper les relations avec la France pourrait mettre en danger les exportations du Pakistan vers l’Union européenne après des semaines de violentes manifestations dans le pays.

Un groupe religieux d’extrême droite menant les manifestations a appelé à l’expulsion de l’ambassadeur de France en raison de la défense par le président Emmanuel Macron des règles de la liberté d’expression française, y compris du contenu que beaucoup au Pakistan considèrent comme blasphématoire.

Khan a déclaré que l’expulsion de l’ambassadeur ne changerait rien et a plutôt appelé les pays à majorité musulmane à s’unir et à convaincre l’Occident de criminaliser le blasphème.

«Le renvoi de l’ambassadeur de France et la rupture des relations vont-ils résoudre quelque chose? Y a-t-il une garantie que le blasphème en Occident s’arrêtera? » A demandé Khan.

Le Premier ministre a déclaré que depuis les années 90, toutes les quelques années, quelque chose de blasphématoire est publié en Occident et que de violentes manifestations s’ensuivent. «Cette approche a-t-elle changé quelque chose?»

Macron a défendu le droit de la presse de publier des caricatures du prophète Mahomet après l’attaque terroriste d’octobre au cours de laquelle un instituteur français a été décapité pour avoir montré les caricatures du magazine satirique Charlie Hebdo dans une salle de classe.

Au moins quatre policiers sont morts au Pakistan et des centaines ont été blessés lors des récentes manifestations. En conséquence, l’ambassade de France a demandé aux citoyens français au Pakistan de quitter temporairement le pays.

Khan a averti que l’expulsion de l’ambassadeur aurait de graves conséquences pour l’économie pakistanaise – et aucune pour la France.

« Cela ne fera aucune différence pour la France, mais je peux vous dire que cela fera une différence pour le Pakistan », a déclaré Khan. «Lorsque nous renvoyons l’ambassadeur de France, cela signifie que nous rompons les relations avec l’Union européenne. La moitié de nos exportations textiles sont destinées à l’Union européenne. Cela signifie que la moitié de nos exportations de textiles s’arrêteront là. »

« Le mal nous sera, et rien n’arrivera à la France », a ajouté Khan, un ancien joueur de cricket qui a fait ses études à Oxford.

«Je connais l’Occident. Je vous garantis que si nous faisons cela, il y aura un autre pays européen dans lequel cela se produira. Là [in Europe], cela a été transformé en une question de liberté d’expression. Dis-ils [blaspheme again], et ensuite, allons-nous renvoyer cet ambassadeur aussi?

Khan a tenu à souligner qu’il était d’accord avec les sentiments des manifestants. «Partout dans le monde, le nom de notre prophète [Muhammad] est ternie, nous sommes blessés.

Il a déjà accusé Macron de colporter l’islamophobie et a écrit au PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, appelant l’entreprise à interdire la «haine contre l’islam» sur la plateforme, y compris les contenus jugés blasphématoires par les musulmans.

Faisant référence aux manifestants, il a répété à plusieurs reprises: «Notre objectif est le même.»

Au lieu de cela, Khan a proposé un effort de lobbying avec d’autres pays à majorité musulmane pour convaincre l’Occident de criminaliser le blasphème.

« Nous devons expliquer pourquoi cela nous fait mal, alors qu’au nom de la liberté d’expression, ils insultent l’honneur du prophète », a déclaré Khan.

«Quand 50 pays musulmans s’uniront et diront ceci, et diront que si quelque chose comme ça se produit dans n’importe quel pays, alors nous lancerons un boycott commercial sur eux et n’achèterons pas leurs produits, cela aura un effet.»