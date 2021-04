Un accord de courtage européen pour mettre fin à l’impasse politique en Géorgie

Le gouvernement géorgien et les dirigeants des partis d’opposition ont convenu lundi de mettre fin à une impasse politique et ont signé un accord négocié par le président du Conseil européen, Charles Michel.

L’accord ouvre la voie à la libération de deux personnalités de l’opposition emprisonnées, présente un éventail de réformes électorales et judiciaires et, surtout, permettra au parlement de fonctionner plus normalement après des mois au cours desquels de nombreux députés de l’opposition ont refusé de prendre leurs sièges en raison de différends persistants liés aux élections nationales d’octobre dans le pays.

Michel, qui a initié un processus de médiation risqué lors d’une visite à Tbilissi, la capitale, au début du mois dernier, a salué l’accord comme offrant au pays un nouveau départ. Et, résolu à savourer un succès de politique étrangère pour l’UE, Michel a annoncé qu’il se rendrait en Géorgie mardi matin pour célébrer l’accord.

«Cet accord n’est pas la fin», a déclaré Michel lors d’une visioconférence avec les signataires de l’accord. «Cet accord est le point de départ de vos travaux visant à consolider la démocratie géorgienne et à faire avancer la Géorgie sur son avenir euro-atlantique.»

Notant les récents troubles dans le Caucase, y compris la guerre de l’automne dernier entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan au Haut-Karabakh, Michel a déclaré: «La façon dont vous avez abordé l’impasse aujourd’hui est particulièrement importante dans ce contexte régional. C’est une manière véritablement européenne de résoudre la crise. »

En effet, l’accord semblait s’inspirer de la manière parfois créative du Conseil européen de rédiger des conclusions, pour proposer divers mécanismes pour résoudre les aspects les plus difficiles de l’impasse politique en Géorgie, y compris comment organiser la libération de prison de Nick Melia. , le chef d’un principal parti d’opposition, le Mouvement national uni, et Giorgi Rurua, propriétaire d’une chaîne de télévision affiliée à l’opposition.

L’accord stipulait: «Les signataires s’engagent à traiter, dans un délai d’une semaine après la signature de cet accord, les deux cas de justice politisée perçue, soit par une amnistie et / ou en prenant des mesures pour aboutir à un résultat équivalent.»

«Résultat équivalent» était une référence claire à la possibilité d’une grâce présidentielle, et il a incité le président Salomé Zourabichvili à publier une déclaration remarquable justifiant le sursis potentiel.

« Je suis prêt à rendre une décision scandaleuse aussi pour moi », a déclaré Zourabichvili. «Mais je ne prends cette décision qu’à ma condition, qu’une telle étape doit être la dernière étape pour mettre fin à la crise et ouvrir la voie au pays et au parlement pour entrer dans une vie politique normale et faire face aux défis existants sans aucune autre distraction. «

Le Premier ministre géorgien Irakli Garibashvili a remercié Michel, ainsi que les ambassades de l’UE et des États-Unis en Géorgie, pour leur aide à parvenir à cet accord. «Aujourd’hui, la Géorgie est un gagnant», Garibashvili tweeté. «La démocratie et le dialogue ont prévalu.»

Le parti de Melia a refusé d’approuver l’accord, mais suffisamment de députés, y compris du Mouvement national uni, ont signé individuellement que cela signifiait que le Parlement serait enfin en mesure de se réunir et de fonctionner après les élections contestées d’octobre.

Giga Bokeria, un leader du parti d’opposition européen de Géorgie qui n’a pas signé l’accord, a déclaré que l’accord était «incomplet et inadéquat» car il ne traitait pas le problème plus large des poursuites à motivation politique et des faiblesses sous-jacentes du système politique du pays. Bokeria a également déclaré que la déclaration du président suggérait qu’elle suivait à contrecœur. «Cette déclaration est pleine de poison», a-t-il déclaré. «Ce n’est guère un accord de paix politique.»

Après avoir lancé l’effort de médiation, Michel a nommé un envoyé, Christian Danielsson, un diplomate suédois chevronné et fonctionnaire de l’UE, pour superviser les pourparlers en Géorgie. Mais les négociations ont échoué et semblaient se diriger vers une rupture jusqu’à dimanche, lorsque l’UE, avec le soutien de l’ambassadeur américain en Géorgie, Kelly Degnan, a présenté un nouveau projet de proposition.

L’accord conclu lundi appelle à un menu de réformes, y compris un nouvel accord de partage du pouvoir au parlement, ainsi qu’un plan visant à relever le seuil de vote requis pour lever l’immunité parlementaire des députés. L’accord appelle également à des modifications du système électoral, y compris des élections parlementaires pleinement proportionnelles.

Peut-être le plus controversé, l’accord déclenche une éventuelle élection parlementaire anticipée si Georgian Dream, le parti au pouvoir, ne parvient pas à atteindre un seuil de 43% lors des élections locales plus tard cette année. Certains groupes d’opposition avaient exigé une élection anticipée immédiate, invoquant la démission de Giorgi Gakharia de son poste de Premier ministre en février.

Michel a publié une photo de lui-même sur Twitter s’adressant aux Géorgiens lundi par vidéoconférence. « Vous accordez la priorité aux intérêts du peuple », a-t-il tweeté, « et laissez la démocratie prévaloir. »