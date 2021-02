Miriam Lord: Le service d’assistance téléphonique Pearse Doherty est maintenant ouvert

Tout est amusant et amusant dans les compagnies d’assurance jusqu’à ce que quelqu’un sonne à propos de l’augmentation scandaleuse de leur prime et prononce la phrase redoutée: «Je téléphone à Joe Duffy.»

C’est à ce moment-là que les alarmes se déclenchent et que les voyants rouges commencent à clignoter, et peut-être qu’ils pourraient jeter un coup d’œil pour voir s’ils peuvent faire tomber un autre bob.

Encourager la colère des auditeurs de Liveline peut être aussi bonne qu’une convocation, comme l’ont découvert les organisateurs de Golfgate Noel Grealish et Donie Cassidy. Leinster House était émerveillé par la nouvelle que l’Independent Galway West TD et l’ancien chef du Fianna Fáil du Seanad devaient être traînés devant le bec pour des présumées transgressions des lois Covid.

Si une cloison est installée dans la salle d’audience, pourront-ils accueillir deux fois plus de personnes? À moins que l’affaire ne soit menée en ligne, ce qui est normal pour le cours de nos jours.

Un deuxième concurrent est apparu mercredi pour la ligne la plus susceptible de dissuader les compagnies d’assurance et leurs efforts sans contrainte pour tirer le maximum de primes hors de prix.

Le Dáil débattait d’un projet de loi Sinn Féin visant à abolir la double tarification dans l’industrie, une pratique où les clients de longue date sont confrontés à des tarifs gonflés tandis que les nouveaux candidats et les personnes prêtes à négocier obtiennent de bien meilleures offres.

Le gouvernement n’allait jamais s’opposer à la législation de Pearse Doherty sur la réforme des assurances. Cela se serait passé comme un ballon de plomb avec des électeurs fatigués d’avoir à débourser des sommes d’argent toujours plus importantes sans aucune raison perceptible autre que leurs assureurs ne peuvent s’en tirer.

Au lieu de cela, le ministre des Finances Paschal Donohoe et le ministre d’État Seán Fleming ont ressenti la douleur de tout le monde et ont ensuite écarté les propositions pendant neuf mois en prévision d’un rapport de la Banque centrale sur le système de tarification.

Le fait que Donohoe ait été dans l’auditorium pendant tout le débat (ce qui n’est généralement pas le cas avec des ministres de haut rang) était une indication de la préoccupation du gouvernement face à cette question épineuse et de la perception qu’a le public de la façon dont il la traite.

Histoire d’horreur

L’opposition a soutenu la législation et l’avis selon lequel des mesures devraient être prises dès que possible. Ils ont étayé leurs arguments par des histoires d’horreur sur ce que de nombreux propriétaires et automobilistes ont dû supporter lorsqu’ils ont tenté de renouveler leurs politiques.

Danny Healy-Rae en avait un de Kerry.

«Conducteurs âgés, je vais juste vous donner un exemple: une femme de 70 ans est allée l’année dernière renouveler son assurance. Elle était cotée plus de 800 €. Son fils a téléphoné à la même entreprise pour voir ce qui se passait – et c’était un gros client, il avait beaucoup de véhicules. Et la question qu’ils ont posée: «Est-elle réellement ta mère? Ils lui ont ensuite donné l’assurance pour 370 €. Peut-on imaginer ça? Près de 500 € de différence. »

Les TD du Sinn Féin faisaient la queue pour féliciter Pearse Doherty d’avoir élaboré le projet de loi. Il y avait travaillé pendant deux ans.

Son collègue, Dublin West TD Paul Donnelly, a évoqué un jeune homme de sa circonscription dont la première citation est revenue à 1 900 €.

«Et quand il leur a dit, quand il a dit: ‘J’ai Pearse Doherty sur l’affaire ici’, ils sont revenus le même jour et lui ont offert 1 290 €.

«J’ai Pearse Doherty sur l’affaire.»

C’est le nouveau «je sonne Joe Duffy».

La hausse des prix dans le secteur de l’assurance a permis de se détourner de la discussion sans fin sur Covid-19 et des questions connexes. Même la dispute obligatoire pour s’entendre sur l’ordre du jour minimal de la semaine a été causée par le virus.

Au moins, le gouvernement a blâmé le virus. L’opposition a blâmé le gouvernement. La raison la plus probable se situe quelque part au milieu.

Le whip du Sinn Féin, Pádraig Mac Lochlainn, a protesté que c’était maintenant la sixième semaine que le temps de séance du Dáil avait été réduit de moitié. Pas de questions de Taoiseach, pas de questions de ministres et un seul au lieu de trois créneaux pour les projets de loi émanant des députés. Les questions des dirigeants, les questions sur la législation promise et les questions d’actualité sont également tronquées.

Petits pois dans un bocal

La Chambre se réunit maintenant pendant deux jours au lieu de trois, et les TD sélectionnés pour y assister puis se déchaînent comme des pois dans un bocal parce que tous les 160 d’entre eux ne peuvent pas être dans le théâtre en même temps, même si la raison pour laquelle l’ensemble du kit et caboodle a traversé la Liffey de Leinster House en premier lieu pour les accueillir dans un espace beaucoup plus grand que la chambre du Dáil.

«C’est intolérable pour l’opposition. Intolérable que cela continue », s’est plaint Pádraig. Ils ont essayé sans succès de faire venir le ministre de la Santé pendant trois semaines pour l’interroger sur la situation des vaccins.

«Cela doit s’arrêter cette semaine. Cela doit s’arrêter cette semaine.

Naturellement, Richard Boyd Barrett était indigné.

«C’est absolument scandaleux», a-t-il dit, naturellement.

Avec la taille du Palais des Congrès, sûrement à Dieu – et son prix! – nous devrions pouvoir nous asseoir pendant une troisième journée de six heures – pas de longues, longues journées

Dans l’ensemble, «nous pensons que l’équilibre n’est pas atteint», a déclaré Duncan Smith du Labour.

«Nous devrions passer à un troisième jour», a exhorté Thomas Pringle, qui doit voyager de Donegal et est en droit d’attendre une certaine valeur de son trek hebdomadaire.

«Complètement inacceptable», a déclaré Cian O’Callaghan des sociaux-démocrates, «dans l’intérêt d’une responsabilité et d’un contrôle appropriés».

Peadar Tóibín d’Aontú a appelé le gouvernement à permettre au parlement de faire plus de travail. «La responsabilité et la démocratie ne devraient pas être victimes de Covid», a-t-il pleuré.

«Ce n’est tout simplement pas assez bon», a bafoué Mattie McGrath, faisant écho à l’accusation de Boyd Barrett selon laquelle la coalition utilise la pandémie comme couverture pour se cacher de répondre aux questions sur sa gestion de la crise.

«Avec la taille du Palais des Congrès, sûrement à Dieu – et son prix! – nous devrions pouvoir nous asseoir pendant une troisième journée de six heures – pas de longues, de longues journées. «

Béante là-bas

Ils comprennent les directives en matière de santé et de sécurité, a souligné Mattie, regardant en arrière dans les balcons béants là-bas, «mais regardez l’espace de ceci. Les gens nous demandent: « Au nom de Dieu, pourquoi ne pouvez-vous pas rester là plus longtemps? » Parce que d’autres personnes n’ont pas le luxe de déménager dans un établissement comme celui-ci.

Le Ceann Comhairle, qui dirige le Comité des affaires, s’est déplacé pour expliquer.

Le comité est aux prises avec ce problème depuis un certain temps et agit sur les conseils de santé publique et les conseils complémentaires des propres consultants en santé et sécurité de l’Oireachtas. Ils ont reçu des soumissions des syndicats du personnel de Leinster House et le greffier du Dáil a également produit un rapport détaillé expliquant pourquoi des sessions réduites sont jugées nécessaires.

Mais « c’est, en fin de compte, une question pour la Chambre », a déclaré Seán Ó Fearghaíl, avec lassitude.

« Je suis très surpris par le commentaire », a déclaré le Taoiseach, sans surprise.

«Ce n’est pas la faute du gouvernement.»

Et peut-être que cela leur convient ainsi.

Le gouvernement de Micheál Martin devrait vacciner immédiatement la démocratie et y aller. Dans l’état actuel des choses, le dernier endroit pour entendre le dernier mot sur ce qu’ils font est Dáil Éireann.

Avoir Pearse Doherty sur l’affaire n’aidera pas dans ce cas.

Peut-être que l’opposition pourrait appeler Joe Duffy.