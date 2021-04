La France lance une carte de voyage pour coronavirus

PARIS – La France veut être le premier pays membre de l’UE à mettre en place un laissez-passer COVID-19, un premier exemple de laissez-passer numérique numérique que la Commission européenne souhaite déployer à travers le bloc d’ici la mi-juin.

«L’été dernier, c’était le chaos total, car nous avions des classifications différentes, des zones à risques qui n’étaient pas les mêmes d’un pays à l’autre», a déclaré le ministre français de l’Europe. Clément Beaune a déclaré à France Info mardi.

«Cet été, j’espère que nous retrouverons notre liberté grâce à la vaccination, à notre contention et à cette certification numérique», a-t-il déclaré.

L’application de recherche de contacts TousAntiCovid a été téléchargée par près de 15 millions de personnes et a été mise à jour pour inclure des tests PCR et antigéniques négatifs. Il sera également mis à jour pour inclure les certificats de vaccination d’ici la fin du mois, a annoncé lundi le ministre français du Numérique Cédric O.

La Commission souhaite déployer son plan pour un laissez-passer numérique numérique – destiné à vérifier la vaccination, les tests ou le statut d’immunité d’une personne dans l’UE – d’ici juin. Mais Beaune a déclaré que le laissez-passer ne sera pas obligatoire pour tous les pays membres, ce qui soulève des inquiétudes quant aux différentes règles émergeant à travers le bloc sans frontières.

«C’est un appareil simple et harmonisé […] et je pense que tous les pays en auront besoin au moins pour l’été », a déclaré Beaune.

L’application sera testée cette semaine sur les vols Air France et Air Corsica vers Ajaccio, en Corse, puis sur les vols vers les départements français d’outre-mer. Le gouvernement français espère tester l’application avec les pays voisins de l’UE d’ici deux semaines.

Pourtant, c’est plus facile à dire qu’à faire. Un fonctionnaire de la direction générale de la santé de la Commission a admis qu’il restait encore des obstacles techniques à surmonter avant que l’application puisse être utilisée pour voyager en Europe. «Il faut attendre que les autres pays européens soient prêts et capables de lire le certificat français. En parallèle, nous sommes en discussions bilatérales avec les pays pour voir comment faire cela techniquement et logistiquement », a-t-il déclaré.

Les ministres des Affaires européennes du bloc devraient discuter de la coordination de la pandémie, y compris du plan de laissez-passer numérique, de manière informelle mardi lors d’une réunion virtuelle.

L’un des avantages de l’application est qu’elle aidera à empêcher l’utilisation de faux tests utilisés pour accéder aux vols internationaux. Mais l’application TousAntiCovid ne sera pas utilisée pour accéder aux restaurants et boutiques en France, un outil que de nombreux restaurateurs et commerçants jugent difficile à imposer. « Il y a cependant des questions sur l’accès aux concerts, festivals et salons », a déclaré le ministre français du numérique aux journalistes lors d’une conférence de presse lundi.

Une version papier sera également disponible pour les citoyens qui ne disposent pas de l’application TousAntiCovid.

