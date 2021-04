Les négociateurs de l’UE concluent un accord sur le droit du climat

Les décideurs politiques de l’UE ont conclu un accord mercredi matin sur la loi sur le climat après des heures de négociations difficiles qui se sont étalées sur toute la nuit – faisant de l’UE le premier des trois principaux pollueurs du monde à inscrire son objectif de neutralité climatique pour 2050 dans la loi.

« Nous sommes très heureux de l’accord provisoire conclu aujourd’hui », a déclaré à POLITICO le ministre portugais du climat, João Pedro Matos Fernandes, dans un communiqué, qualifiant le projet de loi de « loi des lois » pour la législation climatique de l’UE pour les 30 prochaines années.

L’accord intervient après des mois de discussions prolongées entre le Parlement européen, la Commission et le Conseil, les négociateurs étant divisés sur jusqu’où aller pour obliger les pays à réduire leurs émissions au cours de la prochaine décennie et au-delà.

En dessous de l’accord, les négociateurs sont convenus de porter l’objectif de réduction des émissions de l’UE à l’horizon 2030 à une réduction nette de 55 pour cent, contre l’objectif actuel de 40 pour cent. C’est conforme au niveau approuvé par les dirigeants de l’UE en décembre, mais loin de la demande initiale de l’équipe de négociation du Parlement d’une réduction de 60%. L’accord a également maintenu l’objectif de neutralité climatique de l’UE pour 2050 au niveau de l’UE plutôt que d’exiger que chaque pays applique ce délai chez lui, comme le Parlement l’a demandé.

L’accord atterrit juste un jour avant un sommet virtuel sur le climat dirigé par les États-Unis où les dirigeants de l’UE tenaient à montrer le leadership climatique du bloc. L’accord enverra « un signal fort au monde » avant le sommet « et ouvrira la voie à la Commission pour proposer son paquet climatique » digne de 55 « en juin », a déclaré Matos Fernandes.

Mais c’est une déception pour le Parlement européen, qui avait espéré une plus grande ambition sur les objectifs climatiques de l’Union.

Pour apaiser les craintes des députés européens selon lesquelles le fait de compter les forêts et les absorptions de CO2 dans l’objectif 2030 de l’Union affaiblirait les incitations à réduire les émissions, l’accord promet de promouvoir la croissance de puits forestiers qui absorberaient plus de CO2 dans les années à venir, ont déclaré des responsables.

Mais ce n’est guère de consolation pour le négociateur en chef du Parlement, l’eurodéputée socialiste suédoise Jytte Guteland, qui avait tenu plus longtemps pendant des semaines, ainsi que le Légumes verts et les négociateurs de Renew Europe. « Nous nous sommes battus mais nous n’avons guère réussi », a déclaré l’eurodéputé Verts Michael Bloss tweeté. Le négociateur du Parti populaire européen, Peter Liese, a quant à lui salué l’objectif comme étant « très ambitieux ».

Le Parlement européen a cependant remporté d’autres concessions. Les parties sont convenues de créer un conseil consultatif indépendant, appelé le conseil consultatif scientifique européen, pour suivre l’évolution de l’UE sur le climat et utiliser le concept de budget de gaz à effet de serre, en déterminant combien l’UE peut encore émettre pour rester en ligne avec ses objectifs climatiques, pour éclairer l’objectif climatique 2040 de l’UE.

« Le budget et la science sont bons. Le reste des ambitions a été arrêté par le Conseil », a déclaré le député finlandais Nils Torvalds à POLITICO dans un message texte peu de temps après la conclusion de l’accord.

