Alerte de Child Rescue Ireland lancée pour une fille disparue (14)

Une alerte de Child Rescue Ireland (CRI) a été lancée par la Garda concernant la disparition d’une jeune fille de 14 ans à Co Louth.

Le système CRI est utilisé lorsque la Garda lance une enquête sur une personne disparue pour des enfants qui sont portés disparus et considérés comme étant en danger grave et imminent.

Dans une déclaration jeudi soir, la Garda a déclaré qu’elle sollicitait l’aide du public pour localiser Svetlana Murphy.

«À la suite des enquêtes menées à ce jour, An Garda Síochána est maintenant sérieusement préoccupée par un risque immédiat et grave pour la santé ou le bien-être de Svetlana», a déclaré la force.

Svetlana a quitté son domicile sur Coast Road, Blackrock, Co Louth, vers 16 heures lundi.

Elle est décrite comme 5 pieds 1 pouces de hauteur avec une construction mince. Elle a les cheveux bruns et les yeux bruns. Au moment où elle a disparu, Svetlana portait un pantalon de survêtement bleu marine avec une bande rouge et blanche sur la jambe, un haut zippé noir et des coureurs noirs.

Nojus Maculevicius



La Garda a déclaré qu’elle était en compagnie de Nojus Maculevicius, âgé de 18 ans.

M. Maculevicius est décrit comme mesurant 6 pieds de hauteur avec une construction mince. Il a les cheveux bruns foncés et il est rasé de près. Il portait un pantalon de travail Snickers gris foncé et un haut Snickers noir. Il portait peut-être aussi un sweat à capuche vert kaki et des bottes noires ou des coureurs Adidas.

Svetlana et M. Maculevicius voyagent tous deux dans une voiture argentée Hyundai Veloster avec le numéro d’enregistrement 132-D-13518.

Gardaí est convaincu que Svetlana et M. Maculevicius ont voyagé de Blackrock à Newry, Co Down, lundi, et y ont été aperçus vers 19 heures.

Gardaí est convaincu que la voiture Hyundai Veloster était dans la grande région de Belfast mercredi à 17 h 35.

Cependant, la Garda ne sait pas où se trouvent Svetlana et M. Maculevicius pour le moment.

Hyundai Veloster



Toute personne ayant des informations est priée de contacter Gardaí au 999 ou au 112. «Veuillez ne pas approcher les personnes impliquées, contactez immédiatement le 999/112 ou votre station locale de Garda en fournissant autant d’informations que possible», a déclaré le Garda.